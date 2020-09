Costa tildó de “oportunistas” las críticas al intendente Petrecca

El jefe del bloque de Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, afirmó ayer en una entrevista con Democracia que el “ataque” al intendente Pablo Petrecca por parte de legisladores del Frente de Todos se realizó “carroñeramente” y pidió más diálogo y consenso para afrontar la pandemia de la mejor manera.

“Estamos ante una situación que nos compete a todos, en la que todos tenemos que ver con la posibilidad de hacer algo para que las cosas salgan bien. No creemos que sea momento de culpar a nadie. Por otra parte, no creemos que haya una emergencia en Junín bajo ningún punto de vista”, afirmó.

Y agregó: “El planteo del comunicado de los legisladores del Frente de Todos fue oportunista, desagradable, y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy, que todos estamos poniendo un esfuerzo”.

Autonomía municipal

“Desde un principio tendrían que haber dejado el tema de las fases en manos de los intendentes. Durante mucho tiempo tuvieron al interior, que prácticamente no tenía contagios, en la misma fase que el AMBA, y después lo fueron modificando. El intendente tiene el manejo, el olfato de estar en la trinchera, entonces sabe lo que está pasando en su pueblo y a partir de ahí plantea ampliaciones o restricciones. Y está muy bien que así sea”, dijo.

“También a Junín le toca atender a un sector muy amplio de la Cuarta Sección y de la región, por ser cabecera, entonces eso también complica la atención sanitaria; situación que nada tiene que ver con una responsabilidad del intendente (Pablo Petrecca), porque no es el intendente quien coloca a los directores del hospital, que están nombrados por el ministerio de Salud de la Provincia”, señaló.

“Faltan testeos”

“Achacaron a un intendente los errores que cometieron los gobiernos nacional y provincial. Esto no tiene que ver con una cuestión de contagios nada más, sino con una falta total de controles y testeos, los hisopados son muy pocos para la cantidad de casos que se tendrían que estar descubriendo”, afirmó.

“Nosotros vivimos hablando con cuidado, vivimos contestando, nunca atacando, aclarando posiciones, planteamos propuestas para debatir, consensuar. Vamos a terminar creyendo que es cierto que este gobierno cuanto peor, mejor. Porque no para de encontrar inconvenientes para generar un ambiente de disturbio, de distorsión, de contradicciones, una cosa atrás de la otra, sin ni siquiera pensar que estamos todos en el mismo país, que tenemos todos el mismo presidente, y que tendríamos que estar todos defendiendo el sistema, la independencia de los poderes, la autonomía de los municipios y el sistema republicano. Da la sensación de que se sienten mejor en la confrontación, en la pelea, en la grieta, porque no paran”, afirmó.

“Siempre hay que convocar al diálogo y hasta en las diferencias siempre hay que dejar la puerta abierta para seguir conversando. Las posiciones, hasta las más irreductibles, siempre se deben modificar para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero tampoco nosotros podemos dejar que ataquen a un intendente nuestro de esa manera cuando te das cuenta de que lo hacen carroñeramente, no tienen intención de mejorar la situación, solo la de criticar”, cerró.