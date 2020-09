Covid en Junín: preocupa el incremento de la ocupación de camas en el sector intermedio

Como cada viernes, los integrantes de la Mesa de Salud de Junín brindaron esta mañana una conferencia de prensa en la que informaron la situación epidemiológica actual en la ciudad y la región, en relación al aumento de casos de coronavirus “que se duplican cada ocho días”.

Al respecto, el secretario de Salud, Carlos Lombardi afirmó: “Hoy tenemos muchísimos más casos de los que teníamos hace un mes, con una curva claramente en ascenso que nos preocupa, el igual que la cantidad de días que tenemos en cuanto a la duplicación de casos”.

Hay dos situaciones que “se han agregado que realmente nos preocupan. El recurso humano sanitario se ve afectado entre un 15 y 20 por ciento a nivel mundial, donde aquellos trabajadores de la salud pueden llegar a estar indudablemente contagiados”, agregó.

Y continuó: “Esto trae una alteración en el funcionamiento de las instituciones de salud donde el trabajador se desempeña y por lo tanto el servicio también se ve resentido”.

El otro tema, en cuanto a preocupación, “es el incremento notable de la ocupación de camas del sector intermedio que aloja a aquellos pacientes con manifestaciones clínicas que no requieren terapia intensiva y los casos sospechosos que no pueden alojarse en sus domicilios porque no cuentan con las condiciones necesarias”, manifestó.

“Esto origina que permanezcan en el sistema de salud, y genera que haya menor disponibilidad de camas”, apuntó. Y subrayó: “La situación está difícil en Junín”

“Indudablemente hoy, sumado a que tenemos un numero inmensamente aumentado de testeos, hace a que las muestras empiecen a demorarse más de 24 horas y se vayan acumulando y haya mayor espera de resultados”, destacó.

“Hace un mes habíamos publicado una carta en la Mesa de Salud cuando teníamos 13 casos positivos que lo veíamos como una situación preocupante. Hicimos una clara alocución de lo que era la responsabilidad social e individual. Y creo que no está mal reiterarlo”, recordó Lombardi.

La responsabilidad hoy “es uno de los pilares fundamentales para que pueda responder el sistema de salud en la pandemia. Cada acción individual repercute en la comunidad, porque ponen en riesgo a los demás”, concluyó.