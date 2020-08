Petrecca, sobre el sistema sanitario de Junín: “Estamos lejos del colapso”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó ayer, en una entrevista con Democracia, que “va a haber más contagios” de Covid-19, pero aseguró que el sistema sanitario local todavía está “lejos del colapso”.

“La toma de conciencia es clave. La situación de Junín no es muy diferente a la del resto de las ciudades del interior de la Provincia. Uno puede ver localidades de la Región y ciudades similares a Junín, todas tienen más casos. Sabíamos que en algún momento esto iba a pasar, somos una ciudad de 100 mil habitantes, con rutas nacionales con vínculos con el Conurbano por la Ruta 7 y con el Gran Rosario por la Ruta 188. Además de tres cárceles, un sistema sanitario muy importante en la Región, con trabajadores esenciales que atienden casos de otras localidades, con el Hospital, que es regional, por lo que hemos tenido pacientes de Henderson”, afirmó el jefe comunal.

Y agregó: “Sabíamos que con la apertura de las actividades económicas y, por ende, la mayor circulación, iba a haber más contagios. Hay también, por la extensión de la cuarentena, un agotamiento de gran parte de la sociedad. Un 50% de la población quiere una cuarentena extrema y la otra mitad, no. Esto tiene que ver también con los medios de vida, porque no es lo mismo para quien tiene el ingreso garantizado, que para quien no lo tiene. Seguimos trabajando para encontrar un equilibrio entre la salud y la economía”.

“Más casos positivos”

“Es probable que haya más casos positivos en los próximos días, según el análisis que tenemos y los contactos estrechos. Hemos visto el caso de Bragado, una ciudad más pequeña, que tiene circulación comunitaria del virus. Entendemos que no es lo peor, va a haber más contagios, por lo que es clave extremar las medidas de prevención”, afirmó.

“Hemos podido determinar los nexos epidemiológicos, y no tenemos circulación comunitaria. Hoy los casos que tenemos tienen un nexo claro, se trata de viajantes a la zona del AMBA y CABA, y servicios esenciales, comisionistas, y mucha vinculación con personal de fuerzas de seguridad, por lo que hemos pedido a la Provincia que se eviten los traslados, pero no hemos obtenido una respuesta. Y también está el personal de salud, que es el que está más expuesto”, señaló.

“Hemos tenido por un caso positivo otros trece contagios. Esa persona compartió eventos sociales, festejos de cumpleaños, que están prohibidos a nivel nacional y provincial. Estas situaciones de relajamiento nos ponen en peligro, violamos las normativas que tanto nos recomiendan y es cuando se generan los casos de contagio”, advirtió.

La apertura del Pioneer

“Junín tiene muchas ventajas, un sistema sanitario muy fortalecido, que da respuestas no solo a los juninenses sino también a los vecinos de la Región. Estamos lejos del colapso. Bragado tiene más de 150 casos de Covid-19 y lo puede controlar y el sistema sanitario de Bragado es mucho más frágil que el de Junín. Estamos lejos, no hay que asustar, el mensaje tiene que ser de responsabilidad”, afirmó.

Y amplió: “Estamos lejos hoy de que el sistema colapse, pero hay que avanzar en el sistema extrahospitalario para ver qué puede aportar cada uno, en su momento con la carpa del Hospital, con el gimnasio de la Unnoba, obviamente que el colegio tiene que seguir avanzando, por eso estamos trabajando en las reformas estructurales del Pioneer, para dar un mejor servicio y una atención extrahospitalaria como se merece. Además, estamos en contacto permanente con la Región Sanitaria III, que es la máxima autoridad sanitaria en Junín y la Región y da las directivas generales para que podamos avanzar”.

“Estamos trabajando muy bien, en los próximos días estaremos realizando la apertura del complejo Pioneer; ojalá que sea para la menor cantidad de personas, obviamente para pacientes leves”, adelantó.

Con respecto a la posibilidad de alojar pacientes leves en los hoteles de la ciudad, el funcionario afirmó: “La mayoría de los hoteles dijeron que no, porque no todos están dispuestos a internar pacientes con Covid-19. Además, tiene un alto costo, que es muy difícil poder satisfacer, pero en caso de que sea necesario se pueden usar, lo mismo que la carpa del Hospital y el gimnasio de la Unnoba, que siguen estando a disposición. Hoy todos decidieron que el Pioneer es el mejor lugar, tiene 30 camas, pero da hasta 200 camas tranquilamente, serán decisiones que tomaremos en conjunto”.

Denuncia de ATSA

Sobre la denuncia penal de ATSA (ver página 5), que afirma que los trabajadores de la sanidad tienen siete días de aislamiento en vez de 14 en caso de ser sospechosos, afirmó: “Nos regimos estrictamente por el protocolo. Además, quien fiscaliza y controla es la Región Sanitaria y se respetan los protocolos provinciales y nacionales. Desconozco esto que está planteando el gremio y la verdad es que estamos siendo mucho más estrictos que otras localidades, lo que nos ha permitido tener la situación controlada, con una apoyatura muy importante de la Policía Ecológica. Si hay una cuestión para corregir, se corregirá”, afirmó.

Obra pública

“Estamos realizando obras en el barrio José Hernández, hoy (por ayer) estuve recorriendo un jardín maternal que estamos refaccionando, en el cuadrante noroeste, en el marco del proyecto de hábitat, y tenemos otras obras de infraestructura en diez establecimientos educativos. Estamos llevando adelante la obra de la estación de bombeo, cloacas en Villa del Parque, seguimos trabajando en la reconversión lumínica, obras por 63 millones de pesos de Nación para mejoras en distintos sectores de la ciudad, queremos ser parte del proyecto de vivienda que tiene el Presidente”, dijo.

Y añadió: “Entendemos que una de las patas para reactivar la economía en el país va a ser la obra pública. La ciudad sigue avanzando, más allá de que estamos en el día a día del Covid-19 y todo pasa a un segundo plano. Hay una ciudad que sigue avanzando en materia de obras, con la integración, la educación, el hábitat, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Cruces políticos

-Democracia: En los últimos días hubo un aumento de la tensión y los ataques entre dirigentes, ¿no cree que la política debería estar a la altura de las circunstancias frente a la pandemia?

-Petrecca: Coincido, la verdad es que no me gusta lo que está pasando. Arrancamos muy bien, trabajando en equipo, pero también sabíamos que las miradas están puestas en mí y los dedos empiezan a señalarme. Sabemos que esto pasa, asumo la responsabilidad, cuando las papas queman las acusaciones caen sobre uno y los dedos acusadores son más rápidos para levantar. No me voy a enganchar en esa de distraer mi atención, que hoy está muy concentrada por la situación sanitaria de la ciudad. A mí me van encontrar siempre desde lo constructivo, desde el diálogo.