Primer fallecimiento en Junín de un paciente infectado por coronavirus

Se confirmó el primer muerto por coronavirus en Junín. Se trata de un hombre de 61 años, residente de Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), que estaba internado en La Pequeña Familia.

El fallecido era Aldo Omar Amado, quien fue trasladado desde Henderson a la clínica La Pequeña Familia hace algunos días. Según fuentes fidedignas, llegó en estado grave y debió ser internado inmediatamente en Terapia Intensiva, asistido por respirador artificial.

Fue informado que el fallecido era un paciente que tenía factores de riesgo ya que era diabético, por lo cual, al no evolucionar positivamente, lo trataron con plasma. Lamentablemente no dio resultado y falleció en la tarde del sábado.

Al respecto, el intendente municipal de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, emitió un mensaje de despedida a “Aldo "El Turco" Amado a través de las redes sociales, en tanto se había desempeñado como director de Servicios Urbanos en el mencionado municipio.

Informe diario

Respecto a los casos sospechosos sumados, anoche se continuaba a la espera de resultado de test realizado a un hombre de 83 años de Junín con neumonía internado desde el sábado último en clínica privada. Ayer dieron negativo tres casos: dos de Junín (un hombre 65 años y un nene de 5 años), y un niño de 5 años de Leandro N. Alem.

Quedan a la espera del resultado del test de Covid-19 dos juninenses: un hombre de 52 años con dolor de garganta y antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria, internado en centro privado, y un bebé de dos meses con fiebre, alojado en el Hospital.

Anoche, el Municipio de Junín hizo saber oficialmente que en la víspera se sumaron cinco casos sospechosos, pero dos fueron descartados en el mismo día. Una persona tiene antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria y la otra no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se lo interpreta como caso sospechoso de Covid-19.

Hasta el momento hay 10 casos aislados preventivos (sin síntomas), tres sospechosos, un confirmado de Junín y dos no residentes pero hospitalizados en nuestra ciudad.

Los casos recuperados son doce y no residentes pero hospitalizados en Junín, cinco.