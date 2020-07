Una semana signada por los cruces políticos y los chispazos en el Concejo

Tras los chispazos de esta semana en el Concejo Deliberante de Junín por la ordenanza de Fase 4 adaptada, ediles del oficialismo y la oposición realizaron un balance de lo sucedido en diálogo con este diario, con acusaciones cruzadas por la legalidad de la medida, que finalmente fue aprobada por unanimidad y que incluso quedó obsoleta por la nueva Fase 5 implementada por el gobierno bonaerense, que empezará a regir en nuestra ciudad a partir de mañana.

García: “Se confirmó que era el camino correcto”

En este escenario, el concejal de Juntos por el Cambio Marcelo García afirmó a Democracia: “La oposición lo entendió como una decisión en contra de la provincia, cuando fue una decisión basada en la experiencia local, en la Mesa Sanitaria, Económica, en los controles. Las opiniones de los expertos eran favorables, entonces se resolvió que sea el Concejo quien sancione la ordenanza para darle el mayor consenso y la mayor seguridad posibles. El Frente de Todos no lo entendió así, quiso hacer una comisión con funcionarios municipales, era solamente a discrecionalidad del intendente y no se entendía”.

Y amplió: “Creo que la provincia rescató las opiniones que se venían dando en los municipios y tomó la decisión de flexibilizar. Apeló a la razonabilidad y al sostenimiento de las actividades económicas. Hubo una falta de comunicación de la provincia con los legisladores del Frente de Todos. Terminó saliendo la ordenanza y se confirmó que el camino correcto era la ordenanza”.

Tolosa Rossini: “Quisieron desligarse de la responsabilidad”

Su par de bancada, Juan Tolosa Rossini afirmó a este diario: “Si toda la pelea política que tuvimos esta semana sirvió para ayudar a que la provincia vea que tenía que modificar los criterios entre las fases 4 y 5, bienvenido sea, porque era insostenible que para estar en Fase 5 no había que tener casos autóctonos en los últimos 21 días, para un municipio como Junín era imposible, y eso llevaba a la destrucción de las pymes y negocios familiares, que es mayormente lo que hay en Junín”.

Y agregó: “Llevamos más de 100 días de aislamiento y hay que tener un equilibrio, tenemos que ponernos del lado del comerciante que no puede trabajar, de los trabajadores que tienen que poner el pan sobre la mesa. La única herramienta legal que teníamos era una ordenanza que salga por unanimidad, porque no es lo mismo que salga por decreto. Quisieron desligarse de la responsabilidad y formar una comisión con integrantes solo del equipo de gobierno del intendente; ellos no se hacían cargo de nada. Lógicamente eso fue descartado y seguimos trabajando por la ordenanza. Se peleaban por la palabra convalidar o autorizar, eso no es un proyecto, es una nimiedad. Los vecinos necesitan que los representantes generen soluciones a problemas concretos”.

Berestein: “Que el intendente se haga cargo”

Maximiliano Berestein, concejal por el Frente de Todos, afirmó a Democracia: “Si hay algo que demostró claramente el presidente Alberto Fernández en su exposición del viernes pasado es que las medidas que se han ido tomando, junto con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, han sido eficientes, porque han salvado miles de vidas. Y eso debe ser una razón para que todos los argentinos nos sintamos orgullosos. En cuanto a la polémica local por la flexibilización de las actividades económicas, espero que este proceso al menos haya servido para que el Intendente y su equipo entiendan la necesidad de generar espacios de diálogo genuinos que busquen soluciones, y le pedimos que deje de lado la especulación y el show de la vieja política”.

“Esta semana mientras todos estábamos buscando la manera de resolver la dificultad de los que se veían imposibilitados de poder trabajar, el intendente estaba en otra cosa, buscando culpables. Eso generó que los vecinos se manifestaron en contra de toda la clase política. Fue a partir de esa presión social que el intendente cedió en su actitud y apareció ahí el espacio de diálogo real que reclamábamos, donde, rápidamente, pudimos encontrar las herramientas correctas en beneficio de Junín. En términos personales, lamento la actitud inicial del oficialismo comunal, pero estoy orgulloso de haber trabajado todo el tiempo para destrabar el conflicto y encontrar una herramienta para que más juninenses puedan trabajar”, sostuvo.

“El Gobernador conoce la realidad del interior y su vocación es que todos puedan trabajar y generar sus propios ingresos, siempre y cuando no se atente contra la salud de todos. Esa es la premisa que tenemos desde el Frente de Todos y con esa lógica defendimos y acompañamos las actividades económicas de nuestra ciudad. Desde el comienzo de la pandemia le hemos puesto a disposición innumerables proyectos al municipio para sobrellevar de mejor manera esta situación. Los juninenses necesitamos que el intendente asuma su responsabilidad y se haga cargo de tomar las decisiones que conlleva el cargo”, afirmó.

Bruzzone: “Sienta un mal precedente”

Por su parte, el edil kirchnerista José Bruzzone afirmó a este diario: “Nunca pusimos en duda la habilitación de las actividades, pero sí la manera en que se habilitaban. Nosotros consideramos que ir en contra de una disposición de la provincia no es legal y sienta un mal precedente, porque si vos aceptaste una normativa, te excusaste en esa normativa para decir que no durante todo este tiempo, mientras que algunos negocios se fundieron, cuando pudieron estar habilitados desde el día número uno –si eras vos el que disponía qué cosas sí, qué cosas no-, si te amparaste en esa normativa para decir que no, si cuando vos decidís que sí esa normativa caduca, es por lo menos un contrasentido”.

“Y sentó un mal precedente porque si mañana viene alguien a pedirle al municipio por una actividad que no está habilitada, la excusa de que está prohibida por un nivel superior no existe más, porque el municipio demostró que con una ordenanza o con un decreto del intendente puede poner en marcha lo que quiera, porque ya desconoce la autoridad de la provincia”, afirmó.