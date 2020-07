Por incumplir el protocolo, expulsaron a trabajadores de la obra de Villa del Parque

Trabajadores y vecinos de la obra de cloacas que se realiza en el barrio Villa del Parque, y que dará el importante servicio a ese sector de la ciudad, alertaron al municipio sobre irregularidades respecto de cuatro empleados que habían llegado desde el AMBA a la ciudad y estaban viviendo en el obrador.

El reclamo de los vecinos, tal como lo registraron las cámaras de TeleJunín, tiene que ver específicamente con el incumplimiento de los protocolos obligatorios de sanidad en el marco de la pandemia para quienes ingresen a trabajar a la ciudad.

El secretario de Seguridad, Andrés Rosa, adelantó que luego de las inspecciones, la empresa retiró a los trabajadores, quienes volvieron a sus respectivas ciudades.

Policía Ecológica realizó de-sinfecciones y por el momento la obra se encuentra detenida.

Irregularidades

Dos vecinos dialogaron con TeleJunín sobre lo acontecido con los trabajadores, motivo por el cual denunciaron ante las autoridades las irregularidades.

“Estábamos contentos porque la obra se estaba haciendo pero tuvimos que pedirle a Andrés Rosa que venga e intervenga porque trajeron gente de Buenos aires a trabajar y la trajeron con hisopado, pero no es el protocolo. Saben que no pueden traer gente de afuera a trabajar cuando hay gente acá. Se pueden hacer de otra manera las cosas”, aseguró uno de ellos.

“Es un barrio en el que nos estamos cuidando todos, todos hicimos la cuarentena. Hay que cuidarse”, indicó y aclaró que se hicieron presentes el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, y el director, Luis Chami.

Otro de los vecinos presentes pidió “que pongan a trabajar a gente de Junín, hay mucha que quiere laburar. No se cómo es el tema, si es de política, pero hay gente que quiere laburar acá en Junín para las cloacas y se puede seguir la obra, no tienen que ganar una licitación para que venga gente de otro lado, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de todos lados, y acá en Junín hay gente que no labura, tiene que laburar”.

“Tranquilidad para los vecinos”

Andrés Rosa, secretario de Seguridad, confirmó que el reclamo de los vecinos se debió a que los empleados no realizaron la cuarentena y deambulaban por el barrio.

“Fui convocado anoche (lunes) por vecinos del barrio que estaban intranquilos porque la gente que estaba trabajando acá es gente del AMBA. Eran cuatro trabajadores, dos de General Rodríguez y dos de Moreno. Había un compromiso para que la gente hiciera un período de aislamiento dentro del obrador y el segundo compromiso es que no anduvieran deambulando por la zona”, explicó a TeleJunín.

“Fuimos alertados de que estas condiciones no fueron cumplidas. Hoy (por ayer) se apersonó el gremio de la Uocra y estuvimos en diálogo con la empresa, que decidió que los trabajadores regresaran a su lugar de origen”, indicó.

Rosa aseguró que se buscó brindar tranquilidad a la gente de Villa del Parque, por lo que también se realizaron desinfecciones con la colaboración de Policía Ecológica.

“Veremos cómo seguimos con la obra, por ahora se detuvo”, confirmó Rosa.

