No hubo acuerdo en el Concejo por la Fase 4 adaptada y se trata en comisión

Oficialismo y oposición coincidieron ayer en el Concejo Deliberante de Junín en la necesidad de lograr una adaptación a la Fase 4 de la cuarentena para que los bares y restaurantes, entre otras actividades económicas, puedan permanecer abiertos.

Sin embargo, no arribaron a los consensos necesarios y, al no haber podido unificar un proyecto (Juntos por el cambio presentó una iniciativa y el Frente de Todos, otra propuesta alternativa), los documentos serán tratados hoy en la comisión de legislación.

En este contexto, el intendente Pablo Petrecca lamentó que no se haya tratado el proyecto del oficialismo y anticipó que el jueves llamará a una sesión extraordinaria, en la cual espera sancionar la iniciativa con los votos propios.

"Lamentablemente el proyecto de ordenanza que presentamos en el Concejo para permitir que continúen las actividades gastronómicas, deportivas al aire libre y culturales no quiso ser tratado por los concejales del Frente de Todos", expresó en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Creemos que es momento de concentrarnos en generar soluciones consensuadas para los vecinos, por encima de todas las cuestiones políticas".

"Volveremos a pedir una sesión extraordinaria para que pueda ser tratada la propuesta lo antes posible y de esa forma ser aprobada, aunque sea solo con los votos de los concejales de mi equipo", afirmó.

-

--> LEÉ MÁS Encuentro virtual para supervisar las medidas de bioseguridad en cárceles

-

La propuesta del Frente de Todos no logró los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación, mientras que la de Juntos por el Cambio tuvo la abstención de los diez concejales del Frente de Todos, quienes consideraron que la propuesta oficialista tiene “vicios jurídicos”, “inconsistencias” y “avasalla normas jurídicas”.

Desde el petrequismo afirmaron que “no hay una real situación de riesgo de propagación del virus”, por lo cual proponen que se abran comercios de gastronomía (bares y restaurantes) pero “excluir de lo permitido” las reuniones sociales de hasta 10 personas “por no tratarse de actividades económicas”.

Frente de Todos

La propuesta del Frente de Todos es la siguiente:

Visto la necesidad de mantener habilitadas actividades económicas en la ciudad de Junín aun estando en Fase 4 durante el aislamiento social obligatorio preventivo, por medio de la presente este bloque de concejales del Frente de Todos se dirige a usted con el objetivo de presentar el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

Artículo 1º.- Créase la Comisión Especial de Reactivación Económica cuyo objeto será analizar, evaluar y recomendar al Departamento Ejecutivo el otorgamiento de permisos precarios para la apertura y desarrollo de aquellas actividades cuyas respectivas autorizaciones se encuentren pendientes de resolución en los ámbitos del Gobierno Provincial o Nacional.

Artículo 2º.- Los permisos precarios otorgados serán revocables por la verificación de la autoridad municipal competente que constate un impacto negativo en términos de protección y prevención sanitaria.

Artículo 3º.- La Comisión Especial de Reactivación Económica estará conformada por:

- Secretario de Gobierno.

- Secretario de Desarrollo Económico

- Secretaría de Salud.

- El presidente del Concejo Deliberante

Artículo 4º.- A los efectos de su puesta en marcha, periodicidad, frecuencia y modalidad de trabajo, la Comisión Especial creada en el Artículo 1º dictará su propio reglamento de funcionamiento.

Propuesta oficial

Por su parte, el bloque Juntos por el Cambio presentó el proyecto del Ejecutivo comunal sobre la regulación de las actividades económicas habilitadas en Junín y localidades del Partido, para consideración de los ediles.

“No es ocioso destacar que ninguno de los casos positivos de Covid-19 que se han presentado en nuestra ciudad responde a un incumplimiento o infracción propia de las actividades que se desarrollaron en Fase 5, las cuales no generaron episodios de propagación del virus en cuestión”, dijo Petrecca.

“En tal sentido, resulta pertinente considerar la buena predisposición, el compromiso y el total acatamiento a las medidas preventivas sanitarias que se propusieron desde este municipio en la puesta en práctica de las actividades que se desarrollaron en nuestra ciudad en la Fase 5, y meritar la vital importancia que para la economía de los sectores involucrados implica permanecer en funcionamiento”, señaló Petrecca.

El intendente apunta que en tal contexto, el objeto de su iniciativa es “sostener y apuntalar el nivel de actividad logrado en apenas una semana en dichos sectores, como también evitar en algunos casos que empresarios y/o comerciantes deban cerrar sus establecimientos por no resultar rentables y no poder resistir la situación a casi cuatro meses de no poder comercializar o brindar sus servicios, con las consecuencias económicas que ello implica”.

El jefe comunal insta a que este proyecto sea aprobado por el Concejo Deliberante, destacando que esta iniciativa fue respaldada por la Mesa Sanitaria de Junín, al considerar que no hay, al día de la fecha, una real situación de riesgo de propagación del virus. Y en igual sentido la Mesa Económica avaló la necesidad de la continuidad de estas actividades y servicios ya autorizados.

La propuesta de Juntos por el Cambio es la siguiente:

Artículo 1º. Autorizar en la ciudad de Junín y localidades del Partido las actividades y servicios que fueran autorizadas por decreto municipal N° 1010/2020 del día 6/7/2020.

Artículo 2º. Sostener la reglamentación a las actividades establecida en el decreto mencionado en el artículo precedente, continuando ldichas actividades en los días y horarios fijados en dicha decisión administrativa.

Artículo 3°. Excluir de las actividades mencionadas a las reuniones sociales de hasta 10 personas autorizadas mediante art. 5 del decreto 1010/2020 por no tratarse de actividades económicas.

Artículo 4°.- Sostener que el Parque Borchex, el Parque Natural Laguna de Gómez, y los demás parques y plazas no podrán ser utilizados para realizar las actividades dispuestas en el decreto 1010/2020, a excepción de las actividades naúticas autorizadas. Asimismo sostener que no se encuentra habilitado el uso de juegos de plaza, ni máquinas de ejercicios dispuestas en espacios públicos.

Artículo 5°.- Sostener que quienes desarrollen las actividades y los servicios autorizados mediante decreto 1010/2020 deberán completar una planilla con los datos de las personas que ingresen y egresen de los establecimientos respectivos.

Artículo 6º. La presente medida tiene carácter de interés y orden público, en función de las necesidades de la ciudad de Junín y de las localidades del Partido.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados