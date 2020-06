En Junín hay cuatro aislados por haber tenido contacto con la niñera que tiene coronavirus

La Municipalidad de Junín informó ayer que hay cuatro personas aisladas por haber tenido contacto estrecho con la persona no residente que este sábado resultó positiva por coronavirus.

Cabe recordar que se trata de una mujer de 53 años de la localidad de Valentín Alsina, que se encuentra internada y aislada en la Clínica La Pequeña Familia.

La paciente se hallaba en nuestro distrito por razones laborales –una niñera contratada por una familia de Junín residente en CABA que se encuentra en nuestra ciudad transitando la cuarentena–, y había sido notificada al ingresar sobre la obligación de cumplir con el aislamiento preventivo por provenir de una zona con circulación comunitaria del virus.

"Al momento de presentar síntomas se encontraba aislada y cumpliendo dicha cuarentena", aseguraron desde el municipio.

Según informaron a este diario, la contagiada viajó a nuestra ciudad en un remís, cuyo conductor se encuentra aislado.

De esta forma, al día de hoy en Junín hay dos casos confirmados en tratamiento -uno residente y otro no residente-.

El segundo paciente que presenta esta enfermedad en nuestra ciudad es la mujer del verdulero, que continúa internada en “buen estado de salud”, informaron a Democracia.

Seis casos sospechosos

Desde la Secretaría de Salud informaron que, además de los dos pacientes que actualmente tienen coronavirus, ayer se sumaron seis casos sospechosos en Junín, uno de ellos no residente, oriundo de Santa Fe.

Se trata de personas que no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechoso de Covid-19. Además, ya se descartaron 356 desde que se desató la pandemia.

Cabe recordar que el primer confirmado en Junín ya recibió el alta médica en marzo, al igual que el joven de 19 años, el transportista que se contagió en AMBA y su padre.

El quinto caso recuperado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo internada en el Hospital Interzonal y ya no se encuentra en nuestra ciudad.

Actualmente siete personas se encuentran en aislamiento preventivo que tienen el antecedente de viaje a países de riesgo o contacto estrechos con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 603 ciudadanos ya cumplieron con esa condición.

La fase 5, a la espera

Ahora bien, con este nuevo caso positivo de la mujer que viajó desde Valentín Alsina y está internada en Junín, corresponde esperar la investigación epidemiológica para determinar si es considerado un caso autóctono o “importado” (es decir, proveniente de otra localidad).

La atención puesta en si los casos detectados son o no “autóctonos” se desprende de lo establecido en el decreto provincial que el pasado 11 de junio fijó, entre otros puntos, que “estarán incluidos en fase 5 los municipios que no presentaren casos confirmados autóctonos de covid-19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud”.