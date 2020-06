Javier Pironi fue cauteloso al hablar del futuro de los espacios culturales locales

Javier Pironi, director de Cultura del Municipio de Junín desde diciembre de 2019, se refirió a las expectativas culturales y a la respuesta que se le podía dar a la gente, en el marco de la pandemia de COVID 19.

“En este momento, dar predicciones o imaginarnos cómo puede ser la postpandemia poco o nada sirve. Esto es un virus que va cambiando y nosotros vamos aprendiendo continuamente. A mí me encantaría imaginarme todos los ambientes culturales lo más pronto posible abiertos, con los protocolos para que la gente pueda asistir. Lamentablemente, la acción que hoy en día podemos poner, tenemos que pensarla, desde el municipio, desde Provincia y Nación”, explicó el agente cultural.

“Aún no tengo idea de cómo me imagino ese escenario. Sí me parece que tenemos que ser muy conscientes día a día viendo esta pandemia, cómo nos va afectando y lo que podemos ir haciendo y cómo salir lo más pronto posible”, señaló.

“Cuando asumí presenté varios proyectos que se podían desarrollar durante el año, pero lamentablemente no los podemos tener porque son con presencia de público, algo que no está permitido en esta cuarentena. Por lo tanto, empezamos a reinventarnos para ver lo que podemos hacer”, dijo.

Gestión

Entre la gente de la cultura había muchas expectativas tras la asunción de Javier Pironi, en la Dirección de Cultura municipal, en diciembre de 2019. Lamentablemente, el avance de la pandemia sobre nuestro país, dejó truncas dichas expectativas.

“Vengo de la carrera Gestión Cultural (UNLP) y de las políticas culturales, pero cuando uno hace esa carrera, nunca, en ningún momento de la carrera se enseña cómo gestionar cultura en tiempos de pandemia”, reflexionó.

“La pandemia nos ubicó a todos en un plano donde día a día vamos viendo, aprendiendo, intentando y reinventándonos en lo que podemos hacer. Lo más importante es estar atento a lo que está sucediendo en la ciudad, donde todavía no podemos estar saliendo o moviéndonos tranquilamente. Entonces, cómo los distintos ámbitos pueden dar voz, como que están presentes”, explicó.

Videos

“Estamos en un momento en que uno tiene que empezar a repensar la cultura para una postpandemia, pero en el mientras tanto creamos un canal de Youtube, que se llama Dirección de Cultura Junín, donde vamos sacando todos los días distintos capítulos, mostrando a nuestros escritores, artistas plásticos, fotógrafos, dibujantes. Asimismo, se muestran nuestros museos y otras áreas que todavía no están saliendo. Esta es una forma de respetarnos culturalmente también”, explicó Pironi.

Los vecinos pueden acceder a estos videos mediante la página de Youtube, Dirección de Cultura Junín.

“Según pudimos saber, los videos son usados mucho por los docentes también, los que se refieren a escritura, el del museo paleontológico (MUMPA), el cual todos los miércoles, el profesor José Marchetto hace una nota distinta sobre objetos paleontológicos. Los jueves hay música, con distintos instrumentos en el segmento denominado “Enterate cómo suena”. Así todos los días hay algo por este canal”, apuntó.