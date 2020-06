Lorena Linguido: “La coparticipación cayó un 30 por ciento”

¿Cuál es la situación financiera del municipio? ¿Se puede cumplir con el pago de sueldos y con la prestación de los servicios?

- La situación del municipio, como la de la mayoría en la Provincia, es complicada. Estamos en un contexto de pandemia mundial y obviamente influye en la economía del municipio. Con mucho esfuerzo pudimos cumplir el pago de los sueldos de abril y mayo. Ahora en junio está el aguinaldo y para eso estamos trabajando. Va a ser un mes complicado. Queremos ver cómo va a ser el comportamiento de la cobrabilidad, con la actual apertura de actividades en la ciudad.

Estamos analizando todos los contratos y minimizando gastos.

- ¿La ayuda de la Provincia es suficiente? ¿Qué pasa con la coparticipación?

- La coparticipación cayó un 30%. A mediados de mes vamos a tener un panorama más certero con respecto al pago del mes en curso. Estamos analizando solicitar un nuevo préstamo a Provincia, estamos en tratativas. Hay que tener en cuenta que por el análisis y el trabajo en conjunto del intendente Pablo Petrecca con la Cámara de Comercio, como ya hemos anunciado, este mes se eximirá hasta un 100% la tasa de Seguridad e Higiene a varios sectores comerciales a los que esta situación los afectó y se les hace imposible pagarlas.

- ¿En qué porcentaje está el cobro de tasas?

- En mayo cayó un 30%, en promedio. Recordemos que abril fue un mes en el que hubo oficinas que no funcionaron y por eso se sintió tan fuerte la caída, ante la incertidumbre de lo que estaba pasando. Por eso se tomaron medidas para sostener al buen contribuyente y que no deje de abonar sus tasas y darle la oportunidad de que no pierda el beneficio del descuento. Estamos analizando todos los contratos y minimizando gastos. Hoy la prioridad es la salud, ayudar a los vecinos que la están pasando mal, la seguridad y la economía.

- En este contexto, ¿quedan fondos para hacer obras en la ciudad?

- Las finanzas están súper ajustadas para poder cumplir con lo esencial. Hay obras que están activas y se van a continuar. Está pendiente un fondo de infraestructura municipal que se está discutiendo en la Legislatura.