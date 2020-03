Impulsan la obra del paso bajo nivel y el Aeródromo

Se realizó ayer la primera reunión de la comisión de legislación del Concejo Deliberante de Junín, donde los ediles del Frente de Todos presentaron dos expedientes pidiéndole formalmente al ministerio de Transporte la intervención en dos obras importantes para la ciudad, como son el Aeródromo y el paso bajo nivel de calle Rivadavia.

Este procedimiento administrativo es el resultado de la reunión que los concejales mantuvieron con el ministro Mario Meoni a fines de febrero, en las oficinas de esta cartera nacional. En esa reunión, el ministro manifestó su decisión de invertir en estas obras, que son esenciales para la ciudad de Junín.

"Esperamos poder aprobar estos expedientes en la sesión del próximo 17 de marzo y de esta manera iniciar el curso administrativo para que desde el Ministerio comiencen a realizar las evaluaciones técnicas de estas obras”, dijeron los concejales.

“Tanto el Aeródromo, fundamentalmente por la utilidad sanitaria para Junín y la Región, como el paso bajo nivel, que unirá definitivamente las zonas norte y sur de la ciudad, son obras esperadas y demandadas por los vecinos, que podrán realizarse a partir de la vocación del ministro Meoni", agregaron.

Críticas al municipio

Finalmente, en un tiro por elevación al oficialismo comunal, indicaron: “Como durante los últimos cuatro años no se hicieron gestiones oficiales sobre estos temas desde el municipio, tomamos la iniciativa desde el bloque de concejales del Frente de Todos. Ya se perdieron cuatro años y no queremos seguir esperando los tiempos del municipio, que hasta el momento no se ha movido para concretar estas obras”.