Capilla de Loreto: Reclaman medidas para mejorar el tránsito

Durante muchos años, uno de los pedidos principales de los vecinos de Capilla de Loreto fue el asfaltado de las calles. Siendo este uno de los barrios más grandes y más poblados de Junín, la gran mayoría de sus arterias eran de tierra.

Con el tiempo y producto de la insistencia en los reclamos, se desarrollaron aquí algunas obras de asfaltado en varias cuadras, lo que mejoró notablemente la calidad de vida de los frentistas y de las personas que transitan por esas calles.

Sin embargo, este progreso vino acompañado de nuevos inconvenientes, que tienen que ver con el tránsito. “Hay muchos problemas”, señala la presidenta de la Sociedad de Fomento, Nancy Priano, no solamente porque “cruzar la avenida Alvear es muy difícil”, sino que, además, las calles que antes eran de doble mano –como todas las de tierra– siguen siendo de dos direcciones, luego de haber sido asfaltada.

Hace mucho tiempo que venimos pidiendo que las calles sean de mano única, no queremos tener que lamentar una víctima fatal. Nancy Priano. Pta. de la Sociedad de Fomento.

“Nadie respeta, las calles son angostas, y en la noche es más complicado el tema por la falta de iluminación –explica Priano–, hace mucho tiempo que venimos pidiendo que las calles sean de mano única, pero esto debe pasar por el Concejo Deliberante y nosotros no queremos llegar a tener que lamentar una víctima fatal porque no se respeta nada”.

Una de las esquinas más conflictivas es la de la sociedad de fomento, en Suipacha y Suiza. La presidenta de la entidad señala que “ahí hay choques seguido, el último fue muy serio porque un auto arrastró a una moto varios metros y el chico terminó con una quebradura en una pierna, y hubo algunos otros también muy graves”.

Calles de tierra

Más allá de las obras de pavimentación, todavía son muchas las calles de tierra en Capilla de Loreto.

Sobre este tema, Priano señala que hay sectores en los que se ve el trabajo del municipio arreglándolas y en otros no tanto: “Hay algunas, como Suipacha o Güemes, desde Alvear para el lado de Libertad, están muy estropeadas. Lo que pasa es que son calles de tierra en medio de otras de asfalto y eso hace que se deterioren porque el agua se come todo. Hay una parte de Suipacha que no tiene ni cordón cuneta y en Güemes echaron unas piedritas, pero hay muchos pozos”.

Según su análisis, “en algunas calles pasan las máquinas, pero podrían pasar más por las viejas”.

Alumbrado público

Un asunto sobre el que los lugareños ponen el acento es el del alumbrado público. Sobre todo, por la calidad del servicio y la falta de renovación.

“Tenemos el alumbrado viejo, de noche las luces amarillas ya no alumbran”, afirma la presidenta de la Sociedad de Fomento, para luego profundizar: “Hace poco estuvimos con las autoridades policiales y ellos mismos nos dijeron que hay escasa visibilidad. Solo tenemos una lámpara a mitad de cuadra y una en la esquina”.

El tema trae aparejado otra preocupación y es la de la inseguridad, ya que, según Priano, “hay robos y ese es el reclamo de los vecinos”.

Y en cuanto a la presencia policial, agrega: “El patrullero anda, pero el barrio también es muy extenso. La gente tiene un poco de temor, sobre todo a la noche”.

Mantenimiento

Desde la sociedad de fomento observan cierta desaprensión por parte de algunos vecinos en el cuidado y el mantenimiento del sector. Así como se muestran satisfechos por el crecimiento del barrio con nuevas familias viviendo en el lugar –sobre todo a partir de la instalación de programas de viviendas sociales como los del Plan Federal y el llamado Barrio Solidaridad– también observan que se deberían mantener más limpias las veredas y los lugares comunes.

“Les pedimos un poco de colaboración a los vecinos, principalmente sobre la avenida Alvear. Que saquen la basura los días que corresponde y que no tiren sus residuos en el bulevar, porque es una avenida que está muy linda, muy transitada, y es importante que se respete eso. Entre todos tenemos que cuidar el barrio”, concluye Priano.