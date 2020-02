Con lecturas de 11 escritores juninenses, comienza hoy el ciclo “Noche de poesía”

Con el objetivo de generar un espacio para los poetas locales, comienza hoy el ciclo “Noche de poesía”, desde las 21, en Lugares Comunes (Rivadavia 448), con lecturas a cargo de los poetas juninenses “Lucho” Toledo, Valentín Jáuregui, Néstor Casalino, Nancy Cánepa, Darío Lobato, Alejandro Miguel, María Rosa Fernández, Mauro Fernández, Soledad Vignolo, Manuela Suárez y Silvia Terribile.

Luego, el divulgador literario Andrés Russo brindará una charla sobre Ars Poética de Octavio Paz.

“Lo más destacable de esto es que nos une el hecho poético, más allá de las diferencias, no solo generacionales, sino a veces las diferencias que no son ajenas a la sociabilidad, que hacen mella incluso dentro de la propia familia. Por suerte estas asperezas se han limado, porque de hecho nos vamos a juntar”, señaló Mauro Fernández, que acaba de publicar el libro de poemas “El tiempo es un mal perdedor”.

Y Vignolo agregó: “En lo personal nunca me importaron las diferencias, pero es verdad que lo social, lo político y hasta lo poético pueden generar divisiones. Hay una vieja vanguardia poética muy apegada al soneto, a las estructuras, y por ahí cuando venís a romper eso te miran como diciendo ‘eso no es poesía’”.

“En la poesía hay que abrazarlos a todos”, resumió Fernández.





Nuevas voces

“No noto que las temáticas de los poetas más jóvenes sean distintas, quizás hay otra mirada. La poesía siempre atraviesa las tragedias y las cuestiones humanas”, apuntó la secretaria general de la SADE local.

Según Fernández, de los poetas que leerán esta noche “el que más representa una voz generacional es Lucho Toledo, que además tiene –y en eso se diferencia un poco del resto- una voz más social, más comprometida con lo político, por eso me parece un exponente más de lo nuevo”.

Y completó: “Los demás somos quizás más líricos, tocamos temas existenciales si se quiere”.

“Lucho tiene un poema que habla del suegro peronista, que está en su libro ‘El amor en los tiempos de Messi’, que espero que lo lea porque es muy bueno”, comentó Vignolo.

El rol del Estado

“Faltan políticas de Estado, que trasciendan los gobiernos”, señaló Vignolo.

Y Fernández amplió: “Primero hay que generar un colectivo, una movida, una pertenencia, que muestre músculo, porque si no el Estado a veces se guía por el mainstream o por la corriente cultural del momento, o por lo que rinda más rédito político”.

“Hay un público en Junín para la poesía, para cualquier manifestación artística, Junín es muy grande, y los juninenses no nos damos cuenta. La Universidad también amplió la mirada a la región. Hay que promover que haya Humanidades en la Universidad, porque la reflexión pasa por esas carreras”, afirmó Vignolo.

“No hay mala poesía, me puede gustar más o menos, pero todo lo que puede generar una persona, toda manifestación artístico-poética es válida, es digna de admirar y de leer con inocencia, con pureza, con ojos de asombro. Después los críticos podrán decir que una determinada palabra suena mal, y está bien, pero eso se lo dejo a los críticos literarios”, cerró Fernández.