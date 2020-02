Los bancarios reclaman por mayores medidas de seguridad en las entidades

Luego del asesinato a quemarropa de Germán Chávez, un cajero del Banco Nación de Isidro Casanova en un asalto ocurrido la semana pasada, la Asociación Bancaria exigió mayores medidas de seguridad para los trabajadores.

Abel Bueno, secretario del gremio en nuestra ciudad, destacó la jornada de protesta que se realizó ayer en la ciudad.

“Los bancos no atendieron en las dos primeras horas. En el banco Nación, como el compañero pertenecía a esa entidad se tomaron las cinco horas en protesta para que se apliquen medidas de seguridad que eviten este tipo de cosas que venimos reclamando hace muchísimos años. Nunca se le da la importancia que tiene, es evidente que para la patronal la vida de los compañeros no tiene importancia”, cuestionó Bueno.

Tras la salidera bancaria que sufrió Carolina Píparo en 2010, se realizaron algunos cambios, como la colocación de mamparas pero todo quedó allí.

“Hubo algunas medidas que se tomaron y se empezó a trabajar pero lo único que se llegó a poner fueron las mamparas delante de la caja, luego quedó todo en la nada. Hubo reuniones, hubo comisión de seguridad formada al efecto, integrada por el Banco Central, la Asociación Bancaria y los diferentes representantes de las entidades financieras pero nunca llegaron a reunirse”, destacó.

Reclamos “desde hace años”

Bueno aseguró que se viene reclamando por seguridad desde hace años.

“Las últimas fueron en 2017, 2018 y 2019, porque las medidas fueron tornándose cada vez más laxas. Se abren sucursales en cualquier lado.

Las medidas de seguridad que se toman son ínfimas. Y el que corre con el riesgo siempre es el personal que está trabajando”, remarcó.

Según el secretario de La Bancaria, “las empresas tienen asegurado el dinero, de alguna manera esto no les va a afectar. Si afecta la vida de un compañero les darán las condolencias a las familias, son capaces de ofrecerles una suma de dinero como para paliar esto y listo. Ellos arreglan todo con plata y la vida no se arregla con plata”.

Sucursal del Nación en Villa Belgrano

Bueno se refirió a la situación de la sucursal Villa Belgrano del Banco Nación.

“Venimos con reclamos, elevamos a las autoridades del Banco Nación porque no hay una seguridad. Ni siquiera tiene las mamparas puestas porque no hay lugar”.

Además, se encuentra frenada la construcción de la sucursal propia en ese barrio.

“La empresa contratada se fue, así que hay que hacer nueva licitación. Faltaba tan poco para terminar pero la decisión es ahora arreglar la sucursal donde está. Es imposible, porque es chica. No pueden estar arreglando mientras la gente está trabajando. Los compañeros están preocupados. Tienen que darle una prioridad, una urgencia. Esperemos que lamentablemente sea esto lo que haga que empiece a cambiar”.

En el día de hoy, Bueno se reunirá con el secretario de Seguridad del Municipio, Andrés Rosa, por la situación de dicha sucursal en la ciudad.