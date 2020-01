La primera etapa de “Escuelas a la obra” no incluye a Junín pero admiten que hay colegios con problemas por resolver

El desprendimiento de una parte de la mampostería del edificio de la escuela primaria 12 (secundaria 18), ocurrido este domingo generó preocupación por el estado de la infraestructura escolar, especialmente en el marco del lanzamiento del programa “Escuelas a la obra” que realizó ayer el gobernador Axel Kicillof y que busca resolver cuestiones edilicias de instituciones en riesgo de inicio de ciclo lectivo y en el que no se incluye a la ciudad, al menos en esta etapa.

Democracia dialogó con el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Alsina y el tesorero Fernando Balbi, quien destacó que seguirán gestionando la posible inclusión de la escuela en el programa: “Si a la brevedad no llega nada respecto de esta obra que teníamos como riesgo de inicio desde diciembre, veremos la forma de financiar desde nuestro lado”.

Por su parte desde Suteba, Francina Sierra aseguró que “luego de la primera etapa llegan las otras etapas donde sí vamos a estar contemplados porque en Junín hacen falta muchas obras”.

Escuela con prioridad

En el partido de Junín existen 88 edificios y 117 instituciones educativas. Según explicó Alsina, “el estado edilicio de las escuelas en Junín en general es bueno. Necesitamos trabajar en cuatro o cinco escuelas a las que no llegamos durante estos cuatro años, pero ya estaba pensado y planificado para trabajar este año”.

Incluso, indicó que “se habló con los equipos directivos sobre cuáles van a ser las obras que se van a realizar, las prioridades, los tiempos”.

Específicamente sobre la escuela 12 indicó: “veníamos trabajando y hace seis o siete meses comenzó el problema y la hemos puesto en un plan de riesgo de inicio como prioridad”.

Alsina señaló que “con el informe técnico se indicó que, tras el suceso del domingo en la escuela 12 y 18, la institución es la prioridad en la ciudad”.

“Seguiremos gestionando”

Por su parte, el tesorero Fernando Balbi, quien asistió al lanzamiento del programa ayer explicó que “dentro de las 758 escuelas que se estarían interviniendo en forma asociada entre el gobierno provincial y la municipalidad, sin intervención del Consejo Escolar, Junín no estaría siendo considerado”.

Aún así, aseguró: “Nosotros seguiremos gestionando con el intendente. Y siempre buscando una escuela segura para el primer día de clases”.

Balbi indicó que “de 135, son 61 distritos alcanzados por estas 752 obras que entre el aporte provincial y el aporte municipal alcanzan los setecientos millones; no son obras de grandes dimensiones”. Pero destacó que se continuará trabajando para que sea considerada.

“Estamos gestionando que se incluya y sería la única en Junín. De no tener respuesta lo vamos a tener que hacer con otra fuente de financiamiento”.





“Responsabiliad del Consejo”

Consultada la titular de Suteba, Francina Sierra hizo hincapié en que el plan “Escuelas a la Obra” contempla distintas etapas.

“No significa que Junín queda afuera, ni ningún distrito, solo que el plan tiene distintas etapas. En principio entran las escuelas con riesgo de inicio, son las escuelas sin instalación eléctrica adecuada, o de gas, o que no tienen agua potable o riesgo de caída de techos”, explicó.

En el caso de la primaria 12, “si la escuela no estuvo incluída y había un riesgo real de caída de techo, es responsabilidad del Consejo Escolar no haberlo informado a las autoridades educativas”, remarcó.

“Si es como dice el Consejo Escolar y había una prioridad o escuela con riesgo de inicio deberían haberlo comunicado a todos los actores de la educación. Porque para nosotros, al no haber ámbitos de discusión, en la etapa anterior, no estábamos en conocimiento de cuáles eran los edificios según las autoridades educativas que están en riesgo de inicio del ciclo lectivo”, cuestionó.

Sobre lo informado por el Consejo, de que la escuela se había incluído en diciembre consideró que “si están elevados como prioridades entendemos que hay posibilidades todavía de ser incluida en el programa”.

De todos modos, luego de la primera etapa aseguró que “llegan las otras etapas donde sí vamos a estar contemplados porque en Junín hacen falta muchas obras, hay superpoblación en las aulas, hacen falta nuevos espacios pedagógicos”, concluyó.

Escuelas a la Obra

El programa “Escuelas a la Obra”, presentado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer en Merlo, es una política que busca trabajar junto con los municipios y toda la comunidad educativa, para revertir el deterioro de la infraestructura escolar.

Del anuncio participaron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila; el intendente local, Gustavo Menéndez; y jefes comunales de toda la provincia.

“La escuela pública es lo que nos eleva, lo que nos impulsa, lo que salva la vida, la trayectoria, los futuros, de los y las bonaerenses. Eso es lo que queremos: recuperar no solo los edificios, sino el lugar prioritario que tiene que tener la educación en la provincia de Buenos Aires”, aseguró el Gobernador durante el acto, que se desarrolló en la Secundaria N° 3 “Crio José Gregorio Rossi”.

La primera etapa de la iniciativa, que ya comenzó a ser implementada con la realización de las tareas más urgentes de cara al inicio del ciclo lectivo, incluye la ejecución de más de 800 obras que mejorarán las escuelas de más de 275 mil niños, niñas y jóvenes y 21 mil docentes y auxiliares. Además, se contempla reactivar progresivamente las más de 240 obras que estaban abandonadas o paralizadas.



Kicillof destacó que la educación “es una prioridad” en su gestión y que “este gobierno viene a saldar la deuda que tiene el Estado con los y las bonaerenses en materia de infraestructura educativa”. En este sentido, remarcó que se propone “terminar y finalizar todas las obras iniciadas” porque “es una obligación del gobierno de la provincia tener las escuelas en condiciones seguras”.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación expresó: “Durante los últimos cuatro años se rompieron acuerdos sustantivos en materia de inversión educativa. Nuestra presencia hoy aquí, viene a demostrar el compromiso de nuestro Gobierno y de nuestro presidente, Alberto Fernández, con la educación pública como la principal herramienta para la transformación social”.

Los trabajos de “Escuelas a la obra” apuntan a una planificación integral y participativa para la reconstrucción de techos, sanitarios, instalaciones eléctricas, de gas, y agua potable, como también trabajos de pintura y reparaciones estructurales. Las tareas tendrán una inversión inicial de 800 millones de pesos, que surgen de fondos provinciales y del Fondo Educativo.

Además, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se encuentra desarrollando un sistema informatizado que permitirá monitorear de forma continua y permanente el estado de todos los edificios escolares.

Asimismo, el Programa prevé la realización de nuevas obras priorizando a las comunidades educativas que poseen falta de vacantes disponibles, superpoblación escolar y establecimientos que necesitan readecuar sus instalaciones para llevar adelante sus proyectos educativos.