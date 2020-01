El Big Sale ofrece descuentos y sorteos de cenas para el Día del Enamorado

A dos semanas del primer Big Sale del 2020, desde la Sociedad Comercio e Industria y la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, instaron a los comercios a que se sumen al evento que propone descuentos superiores al 20 por ciento en las ventas y el sorteo de diez cenas que se servirán el Día del Enamorado (14 de febrero), en locales gastronómicos de nuestra ciudad.

Como ha sido informado, mañana sábado 25, vence el plazo para que los comercios se inscriban en dicho evento que tendrá lugar el viernes 7 y sábado 8 de febrero, promocionado por las entidades nombradas anteriormente, Centros Comerciales a Cielo Abierto y el Municipio de Junín.

Juan Manuel Dos Reis, directivo de Comercio e Industria, y el presidente de la Cámara Empresarial Hotelera Gastronómica, Juan Casella, en diálogo con TeleJunín, brindaron detalles del esperado evento comercial que tendrá lugar dentro de dos semanas.



“Estamos trabajando muy motivados. Somos un grupo de trabajo que está a full, ultimando detalles para este gran evento. La inscripción viene muy bien – anticipó-. El año pasado fueron 190 locales adheridos y ahora esperamos superar esa meta”.

Quien es miembro de la comisión directiva de Comercio e Industria aclaró que no es necesario que el comercio que participe sea socio de dicha entidad, ya que cualquier local puede participar, pero sí debe hacer un descuento del 20 por ciento o más. El Big Sale es para todos los comercios de la ciudad y participan activamente los centros comerciales a cielo abierto del radio céntrico, y también los de las avenidas República, Respuela y Benito de Miguel.

Por su parte Juan Casella, de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, acotó que habrá descuentos que ofrecerán cada uno de los locales gastronómicos participantes del Big Sale. “Es una buena oportunidad no solamente para los ciudadanos de Junín sino de la región. Nosotros sabemos la importancia comercial que tiene Junín”, destacó.

Mencionó que también será una buena oportunidad para festejar, ya que habrá sorteos en lo comercial. A cada cliente que vaya a los locales que tengan el cartel del Big Sale se les dará un cupón para participar del sorteo de diez cenas que serán servidas el Día de los Enamorados.

Habrá también espectáculos musicales y atracciones. Según lo expuesto, esos días, 7 y 8 de febrero se verá el ingenio que tienen los comerciantes para aplicar los descuentos en productos vigentes, es decir, no será una liquidación. “Queremos que se optimicen las ventas”, dijo Casella.

Inscripción

El costo por formar parte de la acción es de $600 por empresa y ese monto incluye la entrega de un cartel para colocar en la vidriera y la publicación de una placa en los medios y redes sociales del Big Sale Junín. Si una marca posee más de una sucursal, la inversión es la siguiente: 2 locales $900, 3 locales $1.300 y 4 o más locales $1.600.

Los puntos de alta y pago del primer Big Sale de 2020 son: mueblería Padre Respuela (Av. Padre Respuela y Moreno), JUMA (Benito de Miguel 894), librería Damasco (Benito de Miguel 157), Enigma Joyas (Av. República 926), Pistacho (Av. República 988), librería Marial (General Paz 34), Guelty Joyas (Roque S. Peña 48) y librería Rucci (Roque S. Peña 233).