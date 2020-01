Se trata el Presupuesto en el Concejo y la oposición ya anticipó su rechazo

Como adelantó ayer Democracia, el oficialismo comunal y la oposición no alcanzaron un acuerdo para sancionar el Presupuesto y la Ordenanza Impositiva 2020, por lo que en la sesión de hoy al mediodía, en el Salón Rojo, habrá dos despachos de comisión: uno por mayoría y otro por minoría.

No obstante ello, el bloque de Juntos por el Cambio cuenta con mayoría propia por el voto doble del presidente del Cuerpo, Gabriel D´Andrea.

Como viene informando este diario, el proyecto oficial contempla un monto superior a los 2100 millones de pesos y un aumento de tasas del 49% en promedio.

Si bien el oficialismo destacó que se trata de un presupuesto “equilibrado”, con un incremento de tasas “por debajo de la inflación” del año pasado, desde la oposición consideraron que la suba es “exagerada” y reclaman que el aumento se efectivice “de manera escalonada” para aminorar el impacto en el bolsillo del vecino.

“Se puntualizó que el 66% de los productores serán alcanzados con una actualización del 25%. Eso implica también la creación de una segmentación en esta ordenanza impositiva”, aseguró el concejal oficialista Javier Prandi. “Consideramos que la actualización del 49% es razonable porque está por debajo de la inflación anual, como también si se la compara con la Ley Impositiva, con un promedio del 55%, con picos del 75%”, planteó.





En la misma línea, el concejal de Juntos por el Cambio Marcelo García afirmó a este diario: “En el contexto político y económico, sin presupuesto nacional y provincial, es un presupuesto local equilibrado, que no tiene grandes potencialidades en distintas cosas, sino que es equilibrado en las distintas áreas, sobre todo tratando de ver siempre la obra pública, salud pública, desarrollo social y educación”.

Y agregó: “Después hay que mantener operativo el municipio, con lo cual el tema de un 49% se puede ver, a lo mejor, como que es un porcentaje considerable, pero indudablemente está por debajo de la inflación, por debajo de la ley impositiva de la Provincia”.

“Después son aquellos mismos que pretenden, con pedidos de comunicación, que con la tasa de seguridad se incorporen cámaras, patrulleros, ampliaciones edilicias, como el nuevo Destacamento de Villa del Parque, luminarias, que también es parte de la seguridad, y se van reconvirtiendo, y eso también hay que pagarlo. Hay que tener una coherencia y una responsabilidad, porque hay que mantener operativo el municipio. A todos nos gustaría no aumentar, pero hay que tener una responsabilidad. El 49% está por debajo de la inflación. Se quejan de ese número, pero avalan el aumento de la ley impositiva en la Provincia. No podemos votar presupuestos deficitarios, que están prohibidos por la ley orgánica de los municipios, y son los números que se manejan, esa es la realidad”, señaló.

Críticas

En la vereda de enfrente el concejal del Frente de Todos José Bruzzone afirmó a Democracia: “Lejos de la pregonada voluntad de diálogo del intendente Pablo Petrecca, Juntos por el Cambio se sigue manejando con la soberbia de siempre. Las explicaciones sobre el presupuesto no alcanzaron, fueron muy pobres. El presupuesto es muy pobre en los detalles, y se concentraron más que nada en la capacidad contributiva del vecino para la Fiscal e Impositiva, pero no sé si tienen claro qué quieren hacer con ese dinero, a nosotros no nos lo explicaron, que es como no habérselo explicado al pueblo al que le piden que haga el esfuerzo”.

“El Frente de Todos no va a acompañar un proyecto que no es claro, que no es transparente, y que simplemente tiene una ambición recaudatoria”, agregó el edil kirchnerista.

El concejal del Frente de Todos Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Los concejales del oficialismo, a través del Ejecutivo, no han podido evacuar ninguna de las dudas que les hemos planteado. En principio, hemos dicho que nos parece excesivo el 50% de aumento promedio de las tasas y mucho más si se efectúa todo junto. Les hemos propuesto hacerlo de manera escalonada a lo largo del año, pero no hemos obtenido ningún tipo de respuesta”.

Y el edil meonista agregó: “Planteamos que la suba del 100% de la tasa de seguridad es exagerada, que no hay contraprestación de ese servicio como para que aumente un ciento por ciento, pero tampoco hubo contestación. Hemos pedido que el Concejo Deliberante, en base al compromiso de diálogo que ha manifestado el Intendente, recupere sus atribuciones en base a la redistribución y ampliación de partidas del presupuesto a lo largo del año. No hay respuesta en relación a eso, no quieren cambiar ni la ordenanza presupuestaria, que le da esos súper poderes al intendente, y además quieren modificar el código fiscal para darle más atribuciones al intendente para condonar deudas a las futuras empresas que puedan llegar a instalarse en Junín. Cada una de las demandas que hemos discutido en comisión, luego no hemos obtenido ninguna respuesta, no están dispuestos a avanzar”.

“Lo mismo con las expectativas que plantea el presupuesto para este año, realmente son muy pobres, el Ejecutivo le demanda un esfuerzo enorme a los vecinos, con un 50% de aumento de tasas, en algunos casos más, y después no vemos nada plasmado en el presupuesto que lo justifique, no hay obras importantes, no hay servicios nuevos, lo que hay es ampliaciones de gastos en personal y autoridades del municipio, pero no vemos un gasto que justifique el pedido de recursos”, afirmó el presidente del Frente Renovador de Junín.

“Por otra parte, cuando les pedimos que nos aclaren cuáles van a ser las obras que van a realizar, por ejemplo hay 47 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo para obras en las escuelas, les pedimos un listado con las obras y tampoco nos dieron esa información”, lamentó.

Despachos de comisión

Por unanimidad:

Declaración de incompetencia – 4 nutricionistas para el SAE.

Declaración de incompetencia – Psicólogo/a para servicio local de protección y promoción de los niños y adolescentes.

Declaración de incompetencia –médico – Junta evaluadora de discapacidad.

Declaración de incompetencia – terapista ocupacional – Junta evaluadora de discapacidad

Solicita declaración de incompetencia- Ingeniero para planificación, coordinación y control del mantenimiento y reparación de la red vial rural.

Ayala, Miriam - Solicita permiso para venta en PNLG.

La Legión Triatlón - Solicita lugar físico en PNLG.

Navarro, Ramón - Solicita permiso para venta en PNLG.

Olivares, Domingo - Solicita permiso para venta en PNLG.

Bracco, Rubén - Solicita autorización de espacio público en PNLG.

Lic. Pública Nº 26 – Provisión de Mini cargadora para espacios públicos.

Lic. Privada 63/2019 – Provisión de un semirremolque para equipos viales rurales.

Contrato de locación de inmueble para funcionamiento de dependencias municipales.

Ise, Carlos Alberto y otro s/ cesión de terreno para ensanche de calle.

Solicita autorización para la aplicación parcial de Ordenanza Municipal Nro. 5868/10.16) 4059-2048/17 Club Atlético Villa Belgrano - solicitud de espacio para entrenamiento.

Comisión de Asoc. De Bco. Credicoop Coop. Ltdo- Filial-537 - Comunica donación al CAPS N° 1.

Pague por Celular S.A. – Reconocimiento de deuda.

Y.P.F. S.A. – Reconocimiento de deuda.

Convenio de consolidación y financiación de deuda (año 2019) Ashira S.A.

Lafit. Norberto y Pablo- Solicitan autorización para aumento de tarifas.

Taxistas Unidos de Junín- Autoconvocados- Solicitan aumento de tarifa.

Por mayoría y minoría:

Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos del Ejercicio 2020

Modificatoria de la ordenanza Nº 7465/18.