Pueblo Nuevo: Un sector “privilegiado”, pero con algunos reclamos

Es uno de los barrios con más historia en la ciudad, bordeando el centro. Por ello la Sociedad de Fomento de Pueblo Nuevo es la más vieja que existe en Junín.

“Se fue creando a la par del ferrocarril”, asegura su presidente, Osvaldo Soto. “Nace el ferrocarril y nace el barrio”.

Es que al igual que Villa Talleres, asegura Soto, “es el barrio más viejo, donde se agrupaban quienes trabajaban en el ferrocarril y el centro de la ciudad”.

Tanto él como Adelaida Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad de Fomento, coinciden en que el barrio conforma un sector privilegiado donde salvo algunas cuestiones más arraigadas como el adoquinado o los plátanos, el tema que mantiene a los vecinos más inquietos es la nocturnidad y los ruidos molestos.

Somos privilegiados y tenemos todo pero siempre la queja existe. Dentro de la Sociedad de Fomento tratamos todas las inquietudes. Osvaldo Soto. Pte. de la Sociedad de Fomento.

“Somos privilegiados y tenemos todo pero siempre la queja existe. A veces hay reclamos con razón, otras veces sin razón. Dentro de la Sociedad de Fomento tratamos de que todas las inquietudes que tenga cualquier vecino, ya sea o no sea socio, la traiga a la sociedad de fomento, donde podemos resolverlo o pedir a las autoridades municipales que son quienes ejecutan las obras y atienden los reclamos. Diría que no escapamos a las generales de la ley”, aseguró Soto.

Polo gastronómico

La expansión del polo gastronómico a lo largo de calle España y alrededores constituyó un impacto lleno de atractivos para el barrio pero que también trajo aparejados los reclamos propios de la nocturnidad y los ruidos no deseados por los vecinos, aunque según Soto, “existen en todos lados pero dentro de todo lo llevamos bastante bien”.

Consultado sobre la oposición y los reclamos de muchos vecinos, Soto aseguró que “los seguirá habiendo porque si bien nadie puede coartar los derechos de quien quiere poner un negocio, también existe la otra cara, donde cada uno tiene su derecho también”.

En esa línea dio su propia experiencia: “Yo me levanto a las 4,30 para ir a mi trabajo y es difícil porque uno se acuesta a las 11 y en esa hora se empieza con los boliches. No estoy en contra de los boliches, porque tengo nietos que van, pero los derechos de ellos empiezan cuando terminan los nuestros también”.

Rodríguez por su parte destaca que “hay horarios”, que se busca respetar en beneficio de la convivencia en el barrio.

Más allá de las reuniones que se llevaron a cabo, Soto asegura que “la bulla va a existir. Pueblo Nuevo se está poblando de cervecerías o birrerías. No estoy en contra de eso, bajo ningún punto de vista pero hay normas que cumplir. El vecino tiene derecho a descansar”.

Futuro y conservación

Un barrio con gran desarrollo, con el pulmón de la Unnoba y donde conviven cinco mil estudiantes universitarios locales y de la Región sin dudas tiene un futuro de expansión y crecimiento.

La clave está en encontrar el punto justo entre ese desarrollo y la necesidad de mantener vivo el ADN que le da la identidad al barrio.

Por un lado el surgimiento de nuevos edificios, altos, y por el otro, la conservación de lo que es parte del sector.

Para Rodríguez, “es un término medio. Tampoco una exageración. El tema de los edificios altos, que algunos han aparecido, según se ha comentado, esperamos no generen problemas de cloacas, presión de agua”.

Soto asegura que ya contó “catorce torres y están edificando tres más”.



Servicios

El sector no cuenta con mayores problemas en sus servicios, y aseguran que el tránsito y la recolección se da de manera normal.

“Se puede demorar a veces la recolección pero en general cuando se llenan los contenedores pasan y los vacían”, indica Soto.

Para los directivos de la Sociedad de Fomento “el agua que se acumula en la tradicional calle Borges, es un tema histórico, al igual que los plátanos, cuyas raíces rompen las casas en muchos casos”.

Cabe destacar que pronto se renovará la comisión directiva y por ello invitan a los vecinos a participar.