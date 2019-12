Javier Pironi: “Las puertas de la Dirección de Cultura están abiertas para todos”

A pesar de haber asumido la dirección del área de Cultura hace poco más de una semana, la formación y trayectoria artística de Javier Pironi, le permiten tener una mirada clara sobre la forma de gestionar la cultura en una ciudad como Junín. Una ciudad con inquietudes, nuevas expresiones y movimientos pero que para algunos no logra despegar del todo.

Democracia dialogó con él sobre los proyectos que se puedan realizar en Junín, de cara a esta nueva gestión, pero también sobre las distintas disciplinas como la música, la escritura, el teatro y la necesidad de acompañar a los actores culturales: “Estoy para acompañar a los artistas, esa es mi misión”, aseguró, entre otras cosas.

Los cambios posibles

Consultado sobre una frase que se suele repetir, de que “en Junín no pasa nada”, y lo que se puede cambiar desde esa perspectiva, Pironi aseguró que todo el trabajo “debe ser en conjunto”.

“Desde Cultura, desde la sociedad, desde el municipio. Siempre digo que Cultura trasversaliza un montón de áreas como Educación, Turismo, Deporte, Juventud. Y esa es la intención que tenemos de poder empezar a trasversalizar esas áreas pero a su vez hacerlas visibles y hacer visible a los artistas o actores culturales de Junín”.

Una de sus aspiraciones, según destacó, “es intentar crear una ciudad no de espectadores sino de actores culturales. Que estén involucrados con los movimientos de la ciudad”.

En esa línea planteó el tipo de impronta que buscar darle a la Dirección: “Mi gestión va a ser escuchar todas las voces, todos los colores, todas las formas, porque es importante analizar cultura desde ahí”, afirmó.

Lo hecho y por hacer

Si bien se encuentra tomando contacto de a poco con las áreas y disciplinas que abarca Cultura, Pironi aseguró: “Estamos tratando de ver lo que se ha hecho, lo que más interesó. Meternos en esas áreas y ver aquellas ausentes. Potenciarlas y sobre todo hacerle entender a la comunidad, al ciudadano y los actores culturales, que la Cultura, la hacemos entre todos”.

Además destacó que prefiere trabajar “con programas culturales, que puedan quedar en el tiempo y que trasversalicen otras áreas y puedan perdurar. Esa es mi propuesta”.

Sobre los programas en los barrios, destacó “la necesidad de escuchar, levantar las voces y las expresiones”.

“Los programas van a trabajar en los barrios, esa es la idea. Poder trabajar proyectos con las escuelas, con los barrios, con quienes hacen cosas en los barrios. Nuestra misión es empezar a encontrarlos”.

Puertas abiertas

Durante la entrevista, Pironi reiteró que su gestión será de puertas abiertas.

“Las puertas de Cultura están abiertas para todos, porque yo necesito de todos para escuchar, para saber hacia donde vamos, para dar a conocer movimientos que están sucediendo en Junín y que aún no tienen mucha visibilidad o falta ponerlos en valor. Por eso estoy abierto a hablar con todos, a relacionarme con todos y creo que podemos lograr cosas muy interesantes”.

Disciplinas y espacios

Consultado sobre los músicos y las bandas locales, los espacios para tocar, el teatro de La Ranchería, entre otros, Pironi aseguró que está dispuesto “a escuchar las necesidades concretas de los músicos para desarrollar la música en Junín”.

“No todo es ofrecer dinero, a veces hay muchas otras posibilidades para ofrecer. Podemos ayudar y acompañar en proyectos, en necesidades, ir más allá. Esto incluye además a los artistas plásticos, escritores, todos”, aclaró. “Acompañar a los artistas de Junín, esa es mi misión”.

Asimismo destacó los concursos literarios y la posibilidad de realizar convenios con entidades.

“Seguiremos con la feria del libro, tal vez con nueva impronta, aportando otras cosas. Vamos a escuchar a todos los escritores, promover la escritura. Además de que se pueda editar, que los escritores puedan mostrar sus producciones”.

Consultado por el espacio del teatro de La Ranchería, y la idea de que muchas veces parece un lugar poco accesible para los propios juninenses, Pironi fue un poco más allá.

“Lo que veo es que al juninense a veces le cuesta apropiarse de su ciudad. Le cuesta apropiarse de la Ranchería, más allá de que después hablemos de la programación, que puede gustarte o no. Pero el juninense no se apropia de los espacios, no se apropia de los museos. Tenemos un Museo Histórico que es maravilloso y es muy poca la frecuencia con que se visita. Mi intención es poder abrir esos espacios a la comunidad. Que el teatro no solo se vea en La Ranchería sino en los barrios y en las sociedades de fomento. La idea es crear circuitos”.

Si bien aseguró que aún no puede hablar de programación, “sí puedo decir que esta Cultura se va a perfilar en una mirada social y sobre todo en una mirada a los artistas de Junín”. Además de sumar los programas que vengan desde la Provincia para el teatro local.

Conocer nuestra historia

Ante la pregunta de si al juninense le cuesta acompañar o moverse a la par de las expresiones culturales, Pironi consideró que “muchas veces a la gente le cuesta entender que puede participar en distintos lugares. A veces uno piensa, ‘esto no es para mí, yo no lo voy a entender, esto es para jóvenes, esto es para grandes’. Hay que generar compatibilidades y posibilidades para que todos puedan estar en todos lados y entender que todo es de todos”.

Cuando uno conoce el Archivo, el teatro, el museo, “todo se abre, nos hace más ricos. Tenemos que conocer nuestra historia, los personajes que pasaron por Junín, contarlos, narrarlos, se trata de vivenciar”, concluyó.