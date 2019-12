Danya Tavela: “Me imagino una mesa más amplia”

¿Cuáles son las expectativas frente al inicio del nuevo gobierno?

-Son buenas, fundamentalmente porque la gente que ha quedado a cargo del Ministerio de Educación está vinculada al sistema universitario, tanto el ministro Nicolás Trotta, como el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, como muchas de las colaboradoras, reconocidas, con trayectoria. Entendemos que se vive un momento muy complejo desde lo económico y que las universidades estamos tratando de acompañar ese esfuerzo.

-¿Cómo evalúa lo que ocurrió con la educación en los últimos cuatro años?

-El sistema universitario tiene una mirada crítica en términos de presupuesto y de los conflictos que se suscitaron a partir de las restricciones presupuestarias, pero también hay una mirada como de deber con respecto a algunos temas, como puede ser el involucramiento de la universidad con lo social, cómo es cada vez más inclusiva, cómo genera una mayor tasa de graduación, cómo contribuye a la permanencia de los estudiantes, y también, por supuesto, ser una universidad de excelencia y de calidad para ser competitiva en el plano nacional e internacional.

-¿El ajuste va a impactar en la universidad?

-La palabra ajuste me resulta demasiado categórica. Hay atrasos presupuestarios del gobierno anterior, del gobierno anterior al anterior, y seguramente va a haber atrasos de este gobierno, porque la Argentina está en una profunda crisis económica y esto hay que asumirlo. Todos los sectores van a tener que contribuir de alguna manera y la universidad no va a estar exenta de esa contribución.

-¿Llegan más estudiantes a la Unnoba?

-La Unnoba en los últimos años ha tenido un incremento de matrícula importante, un poco por el reconocimiento regional que va adquiriendo la universidad, pero también por los factores económicos, que hacen que la gente, cuando hay menos trabajo, se vuelque a estudiar, lo cual está muy bien. Estamos llevando adelante un proceso de autoevaluación institucional, estamos avanzando en la evaluación de ciencia y técnica, para generar nuevas políticas de investigación y transferencia de tecnología. Hoy estamos en esa etapa, revisando lo que estamos haciendo y viendo cómo encaramos lo que sigue. Al rector [Guillermo Tamarit] le gustan las metáforas futbolísticas, por eso decimos que estamos en un ‘pare y siga”.

-La universidad es un actor político. Fue candidata a diputada nacional en la última elección ¿cómo fue esa experiencia?

-Que yo haya sido candidata en esta elección tiene que ver con el paso por la universidad y por haber formado parte del Gobierno nacional en un lugar clave como es la Secretaría de Políticas Universitarias. Creo que la universidad tiene un aporte importante para hacer, lo ha hecho con el intendente Pablo Petrecca, al sugerir algunos nombres para incorporar al gabinete municipal. Me parece importante que la universidad se comprometa políticamente con el desarrollo de la ciudad, cada vez que sea requerida. Siempre hemos colaborado con los intendentes de Junín, de la Región, en esta oportunidad nos tocó acompañar al intendente Petrecca, como ya lo habíamos hecho con el intendente Mario Meoni.

-¿Cree que el radicalismo tiene que asumir un rol más protagónico en Juntos por el Cambio?

-Creo que el radicalismo va a generar un profundo debate dentro de Juntos por el Cambio, pensando en seguir fortaleciendo el frente, porque a uno lo eligen dentro de una alianza. Cuando algún miembro reniega de su espacio, creo que hay que acordarse de quién lo votó, difícilmente nos hayan votado por nuestra individualidad, la gente vota por la pertenencia a un espacio político y uno tiene que respetar la voluntad del votante. Después de una elección, en la cual saliste derrotado, indudablemente cambió, y eso genera rediscusión en cualquier espacio.

-Hay un mensaje en todos los partidos de terminar con los verticalismos.

-Es parte de la transformación que está teniendo la política argentina, ya pasó hace cuatro años, hubo un mensaje de la sociedad en ese sentido, y ahora hay nuevamente otro mensaje en ese sentido. Hoy es muy temprano para pensar en candidaturas, hay que escuchar al electorado y entender la necesidad de horizontalidad, escucharnos más entre las fuerzas que formamos parte de este espacio, porque además todas las fuerzas tienen algo distinto para aportar –y es parte de la riqueza de este espacio- y vamos en ese camino. No me imagino una fractura del frente Juntos por el Cambio, me imagino una mesa más amplia, con más sectores representados y con un nivel de diálogo mucho más amplio, más frontal y horizontal, redefiniendo de cara al 2021 -pero fundamentalmente al 2023- los nuevos liderazgos que van a sobrevenir necesariamente.

-Un sector del radicalismo impulsa su candidatura a intendenta de Junín.

-Falta mucho, tengo muy buen vínculo con todos, pero tenemos cuatro años por delante en Junín para acompañar al intendente Pablo Petrecca; para que le vaya bien a Junín, porque las personas van perdiendo también relevancia. Me siento irrespetuosa, en un proceso que recién comienza, de empezar a hablar de candidaturas. Falta muchísimo.