Mansur: “No es equitativo el reparto de fuerzas”

El presidente del comité Hipólito Yrigoyen de Junín, Carlos Mansur, expresó que su partido, como integrante de Juntos por el Cambio, "respeta los cambios de gabinete de Pablo Petrecca" para encarar el segundo mandato, aunque aclaró que esos movimientos no lo dejaron "conforme". Es que al dirigente "boina blanca" le quedó "gusto a poco" en lo que respecta a los lugares de poder en la mesa de decisión, ya que el radicalismo solo obtuvo la dirección de Juventud del Municipio, bajo el mando de Franco Ballafronte.

En una entrevista con el programa Río Revuelto, que se emite por FM Clásica, Mansur no escondió su molestia: "No veo equilibrio de fuerzas en el gabinete, veo una mayoría del PRO, uno de la Coalición Cívica (Lisandro Benito- subsecretario Legal y Técnico) y Franco Bellafronte en Juventud".

"No estoy conforme y se lo he planteado al intendente, no es equitativo el reparto de fuerzas. No estoy de acuerdo, lo respetamos porque es potestad del intendente, pero planteamos la disidencia", reiteró luego, para completar: "Me parece que la UCR no tiene los lugares que tiene que tener, nosotros exigimos lo que nos corresponde".

En esa línea, Mansur dejó una definición contundente sobre lo que vendrá en el oficialismo local: "El radicalismo va a disputar la intendencia en 2023 y si hay que ir a una PASO, iremos. Se acabó el ‘dedismo’. En 2017 fui a pedir internas y no me la dieron en mi partido".

Futuro de Juntos por el Cambio

En otro tramo de la entrevista radial, consultado por el periodista Sebastián Martino, el presidente de la UCR expresó: "Estoy más seguro que nunca de que esta coalición tiene que seguir, pero para eso tiene que ser equitativa. Hay que arreglar los problemas internos que haya y hay que seguir trabajando hacia adentro".

“La relación con los otros partidos es excelente, eso no quita que hablemos de política, con diferencias. Ahora, si se quieren hacer las cosas con el dedo para ser una sociedad estamos en un problema", sentenció.