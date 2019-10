“Tener un gobierno provincial o nacional de un color político diferente no nos asusta”

Es un momento intenso por la campaña, queda poco para las elecciones, ¿Cuál es el trabajo y el mensaje para los vecinos?

-Estos días son como los que han transcurrido desde el comienzo de nuestra gestión, días de trabajo. El intendente estuvo inaugurando la comisaria de Villa del Parque, algo pedido por vecinos desde hace más de 20 años.

Pese a que estamos en campaña, no dejamos de seguir trabajando para los vecinos cada día y cada hora que pasa y cada minuto que tenemos que estar en el municipio dando respuestas.

-El dilema de la Paso y el que se viene en las elecciones: se han hecho obras muy importantes, ha habido avances en materia de infraestructura hidráulica, vial, desagües, la autopista en Ruta7. Por otro lado está el día a día, la dificultad de llegar a fin de mes. ¿Cuál es su lectura sobre esta disyuntiva que también enfrenta el votante?

-Tanto a nivel nacional, provincial como a nivel Junín, entre otras, la premisa de la obra pública era una de las principales que estaba en cabeza, en este caso del intendente Petrecca.

Días pasados estuvimos con el presidente Macri y la gobernadora Vidal, inaugurando un tramo de la ruta 7. Fue un día maravilloso por ese solo motivo y en un punto me causaba gracia que se evaluara si había mil, cinco mil, cincuenta mil personas en la plaza cuando en realidad lo que estábamos celebrando en ese día era una ruta que va a evitar más muertes. Una madre le agradecía al presidente por ese hecho y por la autopista que va a evitar más muertes. Eso es lo que importa, a eso vinimos.

Con respecto a la obra pública, los servicios básicos en la ciudad, cloacas, servicios, luminarias, pavimentos, mejorado, agua potable, desagües, son las necesidades básicas que una comunidad tiene que tener para poder crecer. Lo que no implica, por supuesto, que en forma simultánea un intendente como en este caso, piense en la productividad para esa ciudad.

Para que esa ciudad sea presentable y potencial para el futuro tiene que estar preparada. No se puede pensar o pretender tener un crecimiento exponencial si de repente tenés la mitad de tus ciudadanos que no tienen agua potable y por ello se enferman y como se enferman el hospital estalla, porque no tiene la infraestructura edilicia adecuada para poder atenderlos. Entonces el planteo a nivel nacional, provincial y local fue establecer las bases sólidas para después generar un crecimiento todavía superior.

Seguimos estando al lado del vecino, escuchándolo y preparando un Junín productivo. En este sentido es donde preparamos el gobierno.

-La gente hace mucho foco en lo económico. No es una cuestión local, es nacional y le cuesta ver un horizonte de normalidad en materia económica.

-Es complicado, en el país es una rueda. Los argentinos están siempre preparados para salir y estoy convencida de que vamos a salir. Lo vamos a hacer una vez más.

-Hay un núcleo de pobreza estructural, que hay que ser justos, no lo generó Macri pero puede bajar y subir en base a los gobiernos y nadie lo ha podido solucionar.

-Es estructural, y para resolver algo estructural el cambio tiene que ser muy fuerte. No se logra de la noche a la mañana. Se logra día tras día y con el pasar de los años y con mucho esfuerzo. Ahora es cierto que la gente ha puesto mucho de sí, algunos han podido sostenerlo y otros no. De ahí la necesidad de tomar ciertas medidas. A nivel local ya lo hemos dicho, lo ha comentado el secretario de Hacienda.

Se han tomado muchas medidas para dar ese alivio que era necesario, porque el intendente se ha puesto al hombro esta situación excepcional de crisis o situación económica complicada para todos los habitantes de Junín y por eso Pablo ha tomado medidas que tengan que ver con eso.

-¿Venían viendo el malestar o el resultado de las Paso los tomó por sorpresa?

-A nivel local las Paso no fueron sorpresa porque Pablo no perdió votos, no tuvo un resultado adverso al resto de los años.

-Se encontró con una oposición unida.

-Eso es una polarización, es un frente unido, llamalo como te parezca pero es un frente que está compuesto tal vez por una unión o algo que ahora en definitiva es una sola cosa, pese a que algunos quieran desprenderse de ese sello.

La realidad es que hoy es uno y así lo va a estar en una boleta y está bien, estamos en democracia.

Nosotros sabemos todo lo que hicimos y el ciudadano de Junín de verdad que lo sabe. Los vecinos saben lo que hizo Pablo Petrecca en la ciudad.

-La gente reconoce estas cosas a la gestión municipal, reconoce las obras, el transporte público, que cada vez lo empiezan a utilizar más vecinos, pero también está muy molesta con Macri, la situación económica, el hecho de no llegar a fin de mes, por eso le pregunto, ¿cuál es el mensaje del municipio para esos vecinos, conformes con las obras pero muy molestos?

-El vecino sabe que Pablo Petrecca va a estar ahí, y lo está en este momento. Y va a estar ahí cuando tengamos que salir de esta situación.

Nosotros tomamos muchísimas medidas para acompañar al vecino, a las pymes. Tenemos apoyo constantemente de Desarrollo Social, la secretaría de Producción, secretaría de Hacienda.

-¿Esta gestión está preparada para gobernar quizás con una provincia de otro color político, con un gobierno nacional de otro color político?

-Si, absolutamente. Pablo ha sido un intendente que demostró que puede ponerse, incluso en un gobierno alineado, firme en una decisión como decir no a la cárcel. Había que decir no a la cárcel, la sociedad lo venía pidiendo. Había que ponerse firme y hacerlo, lo hizo. Se volvió a reflotar el tema, lo volvió a decir y se mantuvo en eso firme, aún en contra de su color.

Tener un gobierno provincial o nacional de un color político diferente no nos asusta. Estamos absolutamente convencidos de que Pablo y todos los funcionarios estamos capacitados para dialogar y en todo caso seremos una oposición seria, pero dispuesta a trabajar por todos los ciudadanos de Junín que son ciudadanos argentinos, con lo cual dudo que cualquier gobernante provincial o cualquier presidente se ponga en rol de castigador porque el intendente sea de un color político diferente.

María Eugenia Vidal no lo hizo, le ha dado mayores recursos a intendentes de colores políticos diferentes a los de Cambiemos. Y eso se le ha reconocido.

-¿Imagina una elección voto a voto el 27 de octubre?

-Por lo que yo he caminado y creo es el termómetro más firme en esto, sentí muchísimo acompañamiento de los vecinos y de verdad que fue absolutamente genuino. Ninguno de nosotros se relaja. Nosotros seguimos trabajando a full, día a día, como si esto continuara de la misma manera. Tengo la mejor expectativa.

-Muchos se preguntan si los votos de Victoria Muffarotto, de esa lista, se van a terminar sumando a la de Mario Meoni.

-Sacar una conclusión así sería subestimar al votante porque el votante elige un proyecto, en este caso representado por personas físicas. Dependerá justamente de eso, de lo que la persona represente. El debate es un momento muy oportuno para evaluar esa circunstancia.

Yo no me arriesgaría a decirlo, ni por sí ni por no. La cuestión pasa por otro lado y elijo decir esto porque respeto muchísimo el voto del ciudadano de Junín y no va por Victoria ni Mario sino simplemente por el tipo de ciudad que quieren.