Fixture completo del torneo Súper 20

Argentino debutará el próximo jueves en nuestra ciudad, por el torneo Súper 20. Lo hará ante el recientemente ascendido Platense.

En tanto la AdC dio a conocer la programación completa de este campeonato de preparación, previo a la jugosa competencia de la Liga Nacional de Básquet.

Programa

Miércoles 25

21 Olìmpico vs Quimsa

Jueves 26

21 Argentino vs Platense

21 Peñarol vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

Viernes 27

21 Ferro vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

Sábado 28

20 Instituto vs Libertad

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Domingo 29

20 Obras vs Platense

21 San Lorenzo vs Peñarol

21.30 Regatas vs Estudiantes (C)

Lunes 30

20 Boca vs Peñarol

21 Hispano vs Ferro

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Miércoles 2/10

21 Platense vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Jueves 3

20 Obras vs Argentino

21 Instituto vs Quimsa



Viernes 4

21 Ferro vs. Platense

21.30 Comunicaciones vs San Martín

Sábado 5

20 Libertad vs Olímpico

20 Atenas (Cba) vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa vs Regatas

Domingo 6

20 Weber Bahía vs Boca

21 Argentino vs Obras

Lunes 7

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Martes 8

20.30 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22 Olímpico vs Libertad

Miércoles 9

21.30 Regatas vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Estudiantes (C)

Jueves 10

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Libertad

Viernes 11

21 Argentino vs Hispano

21 Platense vs Obras

21.30 San Martín vs Estudiantes (C)

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Instituto

Sábado 12

21 Quimsa vs Instituto

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Domingo 13

20 Ferro vs Hispano

21.30 San Martín vs Regatas

Lunes 14

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21.30 Comunicaciones vs La Unión Fsa

Martes 15

21 Platense vs Ferro

21 San Lorenzo vs Weber Bahía

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

Miércoles 16

20 Obras vs Hispano

21.30 Estudiantes (C) vs La Unión Fsa

Jueves 17

20 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Regatas

21.30 Libertad vs Quimsa

Viernes 18

21 Platense vs Hispano

21 Argentino vs Ferro

21 Peñarol vs San Lorenzo

Jueves 19

20 Instituto vs Atenas (Cba)

21.30 Estudiantes (C) vs Regatas

Viernes 20

20 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Olímpico

21.30 La Unión Fsa vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

Sábado 21

21 Hispano vs Obras

Domingo 22

21.30 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

Lunes 23

21 Instituto vs Olímpico

21 Ferro vs Argentino

21 San Lorenzo vs Boca

Martes 24

20.30 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs San Martín

Miércoles 25

20 Obras vs Ferro

21 Hispano vs Argentino

21 Boca vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

21.30 Libertad vs Instituto