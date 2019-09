El Molino: Insisten con la demanda de recambio de luminarias

El Molino es uno de los barrios de la ciudad que cuenta con todos los servicios. En su jurisdicción, delimitado por las vías del Ferrocarril General San Martín, y las calles Rivadavia, Lilliedal, Ameghino, Bolívar y Chile; los vecinos tienen agua corriente, cloacas y gas natural, así como asfalto y el alumbrado público.

No obstante, hay algunas cuestiones pendientes de ser solucionadas. Una de las principales tiene que ver con el déficit en la iluminación en las calles y la necesidad de mejorar la seguridad. También se advierten algunos inconvenientes en el tránsito, principalmente por el paso de camiones por lugares no permitidos.

Alumbrado público

De todas estas prestaciones esenciales, el alumbrado público es lo único que ofrece ciertos inconvenientes.

“El alumbrado público es viejo ya, son las luces amarillas”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Rubén Hunziker, para luego ampliar: “Hoy se ve que las luces Led alumbran muchísimo más, una luz blanca es otra cosa. Y las que nosotros tenemos cerca de la Escuela N°19 o sobre la calle Almirante Brown, no van más. Se ve muy poco”.

El dirigente barrial comenta que el director de Relaciones con la Comunidad del municipio, Mariano Spadano, prometió un proceso de recambio que se va haciendo en etapas. “En Javier Muñiz hicieron una renovación y se ve muy bien, es impresionante, se nota mucho la diferencia. Nos dijeron que van a hacer el resto”, agrega Hunziker.

Seguridad

La seguridad es otro ítem sobre el que los lugareños ponen el acento.

“Tenemos los policías que caminan el barrio, a veces se estacionan, pero están –explica Hunziker–, el patrullero también pasa. Hace un tiempo tuvimos una reunión con las autoridades por un tema puntual y le planteamos esto a Luis Chami, que queremos más presencia policial. Y nos dijeron que van a rever el tema”.

Asimismo, están solicitando la colocación de una cámara de videovigilancia en la zona del Cementerio Central, que enfoque hacia la Escuela N°19 “porque eso es un embudo”. Es que los alumnos del secundario salen por el costado del edificio, hacia la calle Negreti, que en esa zona es muy oscura.

Esto fue planteado a las autoridades y Spadano les dijo que cuando se inaugure el nuevo centro de monitoreo y se sumen más dispositivos, se va a dar respuesta a ese pedido.

“Nosotros tenemos una cámara de videovigilancia en Alberdi que enfoca desde el paso a nivel hasta el molino, y otra que está atrás de la vía. Por lo menos tenemos la promesa hecha de que van a colocar más, y está por escrito”, advierte el presidente de la sociedad de fomento.

Tránsito

En este barrio el tránsito siempre fue conflictivo, sobre todo por la gran cantidad de camiones que circulan por aquí para ir, principalmente, al molino y a la Liga.

Este es un problema histórico, y esto no tiene que ver con que no quieran vehículos de gran porte, sino que reclaman que transiten por las vías que corresponden.

“Eso sigue pasando –sostiene Hunziker–, hace poco me dieron un nuevo plano de tránsito pesado, está en la sociedad de fomento, pero habría que implementar algún sistema de divulgación para que los choferes sepan por dónde se puede ir y por dónde no. El plano lo tengo yo en la sociedad de fomento, y tal vez habría que llevarlo al molino para que indique a los camioneros por dónde deben circular”.



Limpieza

Otro punto que resaltan los lugareños es el déficit en el mantenimiento y la limpieza general del sector.

FHunziker asevera que “se va haciendo, pero poco”. Y puntualiza: “Nosotros, como fomentistas, los llamamos y ellos van, pero uno tiene que estar continuamente pidiéndoselo”.

Por último, el dirigente barrial destaca que en el último tiempo se llevó a cabo un buen programa de poda en el lugar, algo que también venían pidiendo desde hacía tiempo.