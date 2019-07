Más de 500 empresas en la Provincia ya forman parte del programa “Comprá Pyme”

En el marco de la presentación del programa “Comprá Pyme” que lleva adelante el Ministerio de Producción bonaerense, realizada en el salón auditorio de la Secretaría de Producción de Junín el pasado jueves, el ministro de Producción Javier Tizado estuvo en nuestra Ciudad y mantuvo una entrevista exclusiva con TeleJunín.

El funcionario brindó detalles del programa provincial del que participan 500 Pymes de más de 80 municipios bonaerenses y que ofrecen alrededor de 2000 productos en las góndolas de los supermercados de la Provincia.

Cabe destacar que entre las quinientas pymes hay siete de Junín y Tizado aseguró que buscan multiplicar el número en la ciudad.

Asimismo destacó la importancia de “que haya más segundas marcas y más productos de pequeñas y medianas empresas en los supermercados porque fomenta la competencia, baja los precios y genera más oportunidades de trabajo”.

Más de 2000 productos en góndola

Comprá Pyme es un programa que permite a las pymes insertar sus productos en los supermercados de la provincia.

Tizado aseguró que desde que fue lanzado, hace un año, “viene creciendo fuertemente”, y remarcó que “tiene que ver con las declaraciones que hizo la ex presidenta, sobre pindonga y cuchuflito, refiriéndose en forma, creo que innecesaria a las segundas marcas y a los productos de las pequeñas y medianas empresas”.

En ese sentido aseguró: “Bueno nosotros alentamos, contrariamente a lo que piensa la ex presidenta, a que haya más segundas marcas y más productos de pequeñas y medianas empresas en los supermercados. Eso fomenta la competencia, baja los precios, genera más oportunidades de trabajo y sobre todo es un premio a los emprendedores que se esfuerzan, que empiezan haciendo algo en la casa y terminan generando una planta industrial. No solamente para copar las góndolas de los supermercados sino también para exportar. Ese es el modelo que nosotros queremos”.

Tizado destacó que actualmente el programa cuenta con “más de 500 empresas, 7 son de Junín. Queremos multiplicar por dos o por tres la cantidad de pymes de Junín”.

Además aseguró que “esas 500 pymes representan aproximadamente 2000 productos en góndola”.

“Nivelar la cancha”

El ministro de Producción se refirió a la función del programa Comprá Pyme como una forma de “nivelar la cancha de juego para que las condiciones sean iguales para todos”.

“Lo que hace Comprá Pyme es derribar esa barrera que había en el ingreso de pymes a supermercados producto de los largos plazos de pago, de hasta 130 días, así que lo hemos bajado a 60, para aquellos que celebren acuerdos con los supermercados con el programa”.

Además buscan implementar una señalética especial en los supermercados donde se pueda leer: “Comprá Pyme. Hecho en la provincia de Buenos Aires.”

El funcionario lo considera importante y como una buena forma de “empezar a educar al consumidor de que puede elegir un producto hecho en una pyme de la provincia de Buenos Aires, que genera empleo. Me parece que también le estamos dando el poder al consumidor”.

Ampliar rubros y sumar pymes

Desde el Ministerio de Producción esperan llegar a las mil pymes y poder ampliar los rubros existentes.

“Empezamos con el alimenticio, higiene personal y limpieza para el hogar y ahora ya tenemos calzado, textil, ferretería, marroquinería. Se busca incorporar rubros”, aseguró Tizado y remarcó que quienes tengan otros rubros que aún no están incluídos pueden contactarse del mismo modo ya que la idea es ampliarlos e incluir nuevos.

Todas las pymes interesadas se pueden inscribir en www.gba.gov.ar/comprapyme.