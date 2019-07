Petrecca: "En 4 años hemos revolucionado el sistema de cámaras de seguridad"

En conferencia de prensa y acompañado de funcionarios municipales, el Intendente Municipal Pablo Petrecca hizo mención al trabajo planificado que se viene realizando con respecto a las cámaras de seguridad con las que cuenta la ciudad. Cuando finalice esta primera gestión, el Gobierno de Junín contará con 174 cámaras, en su mayoría HD y varias con reconocimiento de patentes. Cabe destacar que cuando se inició la gestión, había 52 cámaras, las cuales se cortaban ya que no contaban con la infraestructura tecnológica necesaria. Además, las cámaras permiten establecer diferentes hechos delictivos por lo que son un actor fundamental para la justicia.

Al respecto, el Intendente Municipal, Pablo Petrecca, manifestó que "estamos transcurriendo la tercera etapa del Plan Integral de Video Seguridad. Nuestro plan se piensa, se planifica, se charla con los diferentes actores y luego se lleva a la práctica. Las cámaras están ubicadas de manera estratégica para lograr un anillo de contención tanto para el ingreso y el egreso a la ciudad. También hay un trabajo silencioso que venimos desarrollando quizás más importante que la cámara misma. Y estamos hablando de la infraestructura interna, de incorporar Data Center, el tendido de fibra óptica, que es fundamental para que el sistema no se caiga, que era lo que sucedía cuando ingresamos a la gestión. Por tal motivo, la inversión ha sido mucho y que seguirá por el mismo camino".

"Aquí tuvimos un aliado fundamental como lo fue Grupo Servicios Junín. Y como su nombre lo indica, estuvo al servicio de los vecinos. En conjunto vamos desarrollando las prioridades con respecto a este plan. Ellos van llevando la fibra óptica a muchos lugares para que luego el sistema pueda funcionar como corresponde. Es un Grupo de Servicios que está al servicio de los juninenses y que ya no se dedica más a la compra de electrodomésticos para uso personal. También realizamos el mantenimiento necesario, incorporando una grúa para un mejor trabajo. Aquí quiero destacar el trabajo del área de modernización y destacar el trabajo de los operadores del centro de monitoreo para que funcione como corresponde. Y hoy nos convertimos en un aliado estratégico de la justicia ya que estamos ofreciendo una gran cantidad de material fílmico para la resolución de los diferentes casos", dijo Petrecca.

Además, agregó que "también incorporamos a los edificios municipales unas 50 cámaras que además de proteger la seguridad de los empleados públicos también protege el patrimonio de todos los juninenses. Ni bien comenzamos con la gestión, había 52 cámaras, con problemas técnicos, y estamos finalizando esta primera etapa con 174 nuevas cámaras, 140 de ellas en HD y 32 con reconocimiento de patentes. Esto nos permite trabajar de manera coordinada con la policía y la justicia ante los determinados hechos que suceden en la ciudad. En 4 años hemos revolucionado el sistema de cámaras de seguridad en la ciudad y esto lo logramos trabajando con todos los actores involucrados en dicha temática. Hoy el material fílmico es fundamental y con la tecnología con la que contamos nos permite ayudar a la justicia a resolver los casos que se presentan".

Por su parte, el Secretario de Modernización, Juan Zaballa, explicó que "teníamos mucha dificultad y cortes de las cámaras cuando se inició la gestión. La mayor cantidad de esas cámaras transmitían por vía área y cuando se hace de esta forma, uno planea un escenario para una determinada cantidad de cámaras. Y esto estaba planeado para pocas cámaras, que eran de calidad, pero con muy poca capacidad de tecnología. Entonces decidimos hacer una fuerte inversión y comienza con un despliegue muy importante de Grupo Junín llevando fibra óptica a los diferentes sectores de la ciudad. En una primera etapa incorporamos 85 cámaras de alta definición y 32 son cámaras de patentes. El cambio en la calidad de cámaras es notorio y la mayoría transmite en 4 megapixeles, cumpliendo un standar que es de 4 o superior. Las otras cámaras que estaban no podían transmitir con esta calidad".

También, Zaballa, sostuvo que "luego comenzamos con la segunda etapa que es la más silenciosa y que son las obras que no se ven. Mejorar la infraestructura son inversiones más grandes que comprar una cámara pero si no lo tenemos no podemos funcionar. Como por ejemplo el Data Center que es el corazón y es donde está el almacenamiento de las cámaras. Antes se podían almacenar 8 días de grabación y hoy pasamos a casi 60 días, lo que significa algo muy superior. Por tal motivo, se adquirieron equipos para segmentar las diferentes redes y que el sistema funcione con mayor velocidad y seguridad. También cambiamos cámaras viejas por las nuevas, lo que permitió una mejora notable. Y esta tercera etapa que dimos comienzo a principios de este año, fue la incorporación de 37 cámaras nuevas de alta definición. Esta etapa también contempla el reemplazo de algunas cámaras del sistema viejo que lo estamos readecuando al sistema nuevo. Y las que vamos retirando las vamos colocando en otros sectores en donde no había cámaras".

"Consensuamos con la secretaría de seguridad y centro de operaciones y monitoreo donde instalar las cámaras para tener ese anillado de seguridad y controlar el ingreso, el egreso y el tránsito por la ciudad. Nosotros llevamos las cámaras y las ponemos operativas para que cumpla el rol establecido. Y la cuarta etapa será la inauguración del centro de monitoreo para fin de año. La mudanza no es sencilla ya que son muchas las cuestiones tecnológicas que hay que tener en cuenta pero venimos trabajando muy bien en ese sentido. Tomamos una política de no tercerizar y jerarquizar al personal municipal y lo hemos logrado gracias al trabajo de los empleados municipales. Por eso, queremos agradecerles a ellos por su trabajo porque demuestran estar a la altura de lo que se les propuso".

A su vez, Raúl Orrico, Director del centro de operaciones y monitoreo, mostró imágenes sobre como trabajan las cámaras y su participación fundamental en cuestiones judiciales como lo fueron los casos del homicidio en el supermercado chino y otros robos importantes. "Acá hay una gran tarea de los supervisores y los operadores de las cámaras, quienes son los encargados de seleccionar las imágenes y trasladarlas a los requerimientos de la justicia. Estamos en permanente contacto con la justicia y contamos con la tecnología necesaria que nos permite guardar diferentes hechos para cuando la justicia así lo requiera. La tarea que se realiza es muy importante y silenciosa que hace todo el personal del centro de monitoreo".

Para finalizar, agregó que "cuando ideamos con el Intendente Petrecca el nuevo centro de monitoreo buscamos que en ese mismo lugar convergieran más operadores, más cámaras, policías, emergencias, bomberos, defensa civil, entre otros. La idea es tener 12 puestos nuevos de usuarios que operen las cámaras de seguridad y darle una mayor dinámica a esta tarea. También trabajamos con un policía local, las 24hs, que está en el centro de monitoreo y va escuchando las llamadas al 911 e interactuando con todo el personal de las cámaras de seguridad. Esto nos permite realizar una tarea con las cámaras y ver el desplazamiento de un auto por las diferentes arterias de la ciudad. Además, es fundamental la presencia de los detectores de patentes ya que nos permite conocer si pasó el vehículo por un punto determinado o nos permite cargar los datos de la patente y cuando la cámara lo registra, salta un alerta de que pasó por dicho lugar. Contamos con una tecnología muy importante que nos permite realizar diferentes tareas y cuando tengamos al nuevo centro de monitoreo seguiremos mejorando en la calidad de dicha tarea".