"Las obras de infraestructura se hacen en la periferia", destacó Petrecca

Acompañado de fomentistas y funcionarios municipales, el intendente Municipal, Pablo Petrecca, recorrió calle San Lorenzo dentro del barrio La Celeste para observar la obra de asfalto que significará terminar con años de promesas incumplidas y que cambiará la fisonomía del barrio. Además, dialogó con una gran cantidad de vecinos que se acercaron para agradecer una obra que esperaron por más de 20 años. Se realizan 6 cuadras en el barrio La Celeste y 11 en el barrio San Martín.

Al respecto, el Intendente Pablo Petrecca manifestó que "estamos en calle San Lorenzo que se complicaba muchísimo transitar en días de lluvias y luego de las mismas. Hemos visto cantidades de vecinos que mandaban fotos a los medios de prensa y a mi persona de las dificultades que tenían cuando llovía. Autos encajados y ambulancias que no podían ingresar, era cosa recurrente en este lugar. Es una calle con pendiente por lo que dificultaba transitar y era un reclamo de años de los fomentistas y vecinos del lugar".

"Por suerte, lo pudimos concretar en el marco de este plan integral que venimos desarrollando desde el comienzo de la gestión. El objetivo era dar una solución y por suerte lo pedimos hacer para mejorar la calidad de vida de muchos vecinos. Muchos estaban esperando por más de 30 años, otros más de 20 años y al fin llegó esta obra tan esperada y solicitada. Me contaba una mamá que a su hijo los días de lluvia no le ponían la falta porque sabían que no podía salir de su casa. Hasta esto hemos llegado, pero hoy estamos asfaltando y haciendo el cordón cuneta de toda calle San Lorenzo desde Pastor Bauman hasta calle Alberdi. Este plan de obra lo denominamos conectar para lograr la integración en toda la ciudad", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "son seis cuadras en el barrio La Celeste y once cuadras en el barrio San Martín, para completar un sector que viene progresando, al igual que lo hace cada lugar en el partido de Junín. Hay obras en cada lugar porque sabemos de las necesidades que hay. En toda esta gestión podemos mostrar una gran cantidad de obras y servicios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En algunos casos fueron agua y cloacas, en otros cordón cuneta o pavimento o las luminarias pero en todos lados hubo obras. También agradecemos a los fomentistas porque junto a ellos vamos diagramando las obras en cada sector".

Para finalizar, sostuvo que "también quiero agradecer a la Gobernadora Vidal y al Presidente Macri porque encontramos funcionarios que nos acompañan en estas obras. Siempre decimos del estar y hacer y aquí se ven hechos concretos. Las obras de infraestructura se hacen en la periferia, en los lugares que fueron por mucho tiempo olvidados. En calle San Lorenzo las fotos con el agua y los problemas serán del pasado ya que la obra de asfalto queda para siempre".

A su vez, Ariel Tejedor, Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio La Celeste, expresó que "le vamos a estar agradecido al Intendente Petrecca por siempre ya que teníamos una gran cantidad de quejas por esta calle. Ahora es un hecho concreto y hemos recibido una gran cantidad de obras en el barrio. Son cosas que nunca creía que iban a pasar porque nos habíamos cansado de tantas promesas. Los vecinos están muy contentos, muchos ya se están arreglando sus veredas y esto cambia la calidad de vida del lugar. Es un sector alejado del centro y esta gestión municipal nos dio 11 cuadras de asfalto".

Por su parte, Osvaldo Giapor, Presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, indicó que "estamos acompañando una vez más a los fomentistas. Hacía mucho tiempo que veníamos diciendo que las obras se hacían en Roque Saénz Peña y que la cara de Junín era el centro. Bueno, ahora están atendiendo a los barrios y eso satisface a nuestra manera de pensar. Los barrios estaban olvidados pero hoy hay obras en cada uno de los sectores. Estamos muy contentos de estos fomentistas que dejan su vida para atender las necesidades de la gente de su barrio. Los vecinos dicen gracias y por eso lo celebramos".

Para finalizar, el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, arquitecto Marcelo Balestrasse, aseguró que "estas son las obras que más apreciamos porque después de las lluvias vivimos muchas zozobras con autos encajados y con complicaciones severas para transitar. Esto nos llena de orgullo y las fotos que se veían van a quedar en el pasado. Apostamos a no volver al pasado y a seguir pensando en hacer las obras que hacen falta. En todo esto hay mucha gestión por parte del Intendente Petrecca y una escucha permanente de la Gobernadora Vidal y del Presidente Macri que nos dan los fondos para hacer estas obras".

Palabras de los vecinos

Amalia, vecina del lugar, sostuvo que "estamos muy contentos y agradecidos por la obra en esta calle. Los días de lluvia eran muy imposibles y eso que no tengo auto. Pero veía a mis vecinos que estaban renegando, con los autos rotos y que se caían a los pozos. Esto era como una cascada que corría y que se llevaba todo lo que encontraba. Por suerte llegó esta obra y estamos muy contentos. Espero que siga el mandato porque todo lo que dijo lo ha cumplido".

Jazmín, otra vecina, dijo que "vivo de los 13 años y voy a cumplir 39 años y hace años que estamos esperando esto. Estamos muy contentos y conformes y más allá de vivir en calle de tierra o en el asfalto sino porque no se podía sacar el auto del agua y de los pozos que se hacían. A mis hijos no le ponían falta en la escuela porque sabían que cuando llovía no podíamos salir. Hasta eso habíamos llegado y ahora los chicos tendrán que ir sí o sí a la escuela (risas). Ayer mi marido con unos amigos ya se pusieron a hacer la bajada del auto y vamos a ver si seguimos. Esperando por muchos años, esta obra llegó. Alguién cumplió con su palabra".