La Provincia ayudará a financiar los primeros tres años del SAME en Junín

El servicio de emergencias SAME Provincia se encuentra funcionando en 106 de los 135 municipios bonaerenses y varios de ellos corresponden a esta región. Es así como Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Pergamino, Rivadavia, Rojas, y Trenque Lauquen ya cuentan con este servicio. Y en unos meses Junín se sumará a esta iniciativa de la Provincia, que apunta a tener un sistema de emergencias que integre a todas las localidades de su jurisdicción.

Lo anunció en la semana el intendente, Pablo Petrecca, en una conferencia de prensa que brindó en compañía del secretario de Salud, Carlos Lombardi, su par de Hacienda y Finanzas, Ariel Díaz, y el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D’Andrea.

A diferencia de lo que ocurre en otras localidades, en Junín se desarrollará un sistema mixto, mediante el cual, habrá participación pública y privada. De esta manera, a los tres móviles que aportará el SAME, se sumarán otros dos que pondrá la empresa que gane la licitación que se está preparando.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia señalaron a Democracia que este no es el único lugar en donde se implementó el programa de esta forma. “Siempre decimos que el SAME tiene que ser un traje a medida para cada municipio”, afirman en la Gobernación. De esta manera, “si la ciudad ya cuenta con un sistema de ambulancias que funciona o algún tipo de operatoria que es virtuosa, la idea no es que vuele por el aire para que llegue el SAME como algo nuevo y se imponga como un programa enlatado, sino que puedan trabajar en conjunto: que el sistema se adapte a la realidad de cada municipio”.

Ariel Díaz coincide en que la elección de una alternativa público-privada depende de las características del lugar que se va a atender. Y ejemplifica: “En muchas ciudades hay hospitales municipales y allí, por lo general, ya venían prestando el servicio de emergencia desde esa institución, entonces cuando se incorpora el SAME lo hace en esa realidad, anexando las ambulancias y los recursos, porque el médico o la enfermera ya los tenían disponibles. Nosotros tenemos un hospital que es provincial, entonces el escenario es distinto. No es sencillo conseguir profesionales para las emergencias, y tampoco tenemos el ‘expertise’ o el conocimiento del manejo de llamadas, las clasificaciones de las urgencias, derivaciones y demás, conocimientos que no son fáciles de adquirir y de implementar de un día para el otro, por lo tanto, no queremos que se resienta el servicio”.

En el municipio estiman que su implementación llevará entre dos y tres meses, ya que en unos quince días recién estarían lanzando la licitación y luego deberá pasar el proceso que implica la presentación de propuestas, la apertura de sobres, y la elección de la empresa privada que trabajará junto al SAME.

Financiación

La financiación del SAME en Junín va a contar con un respaldo importante por parte de la Provincia, ya que en los primeros tres años va destinar recursos para su puesta en marcha. En el primer año de su implementación el gobierno bonaerense se hará cargo del ciento por ciento del costo de este programa, el segundo hará lo mismo con el 50% de los recursos y en tercer año será de un 25%. A partir de ahí, todos los costos serán afrontados por la comuna.

“El municipio suma otra función, otro programa”, señala Díaz, para luego profundizar: “Hay que tener en cuenta que el servicio que tenemos en la actualidad genera un costo para el municipio, así que, en principio, sería una erogación similar a la actual, veremos cómo serán las propuestas que se presenten en la licitación. Es importante que, al principio, esto va a estar facilitado por el hecho de que los primeros años vamos a disponer de recursos que hoy no recibimos”.

Desde el Ministerio de Salud explican que en todos los casos se dio esta ayuda, porque la intención es que la administración de la ciudad no tenga que absorber de golpe la erogación económica que implica la puesta en marcha del SAME, sino que se vaya haciendo en etapas, paulatinamente, para que el municipio pueda ir acomodándose a los gastos que tiene.

Servicios del SAME

Con los tres móviles que aporte el SAME y los dos de la empresa que gane la licitación, habrá entonces cinco ambulancias para atender las emergencias de la ciudad.

Resulta necesario aclarar que solamente abordarán eventos en la vía pública, no así en los domicilios. Además, desde el municipio resaltan que esta prestación permitirá cubrir, además, la atención de emergencias en todas las escuelas públicas de la ciudad.

Asimismo, se instalará un call center para recibir las llamadas de emergencia. “Mucha gente nos pregunta si hay uno general, para toda la provincia, pero eso no es así: hay una base de radio operadores para cada una de las ciudades”, aclaran desde Provincia.

Desde SAME se brindará, además, la indumentaria correspondiente para los trabajadores del servicio y la capacitación necesaria para médicos, paramédicos, ambulancieros y radio operadores. En este último caso, la formación incluye la atención y la contención del que llama, porque es una situación de desesperación o de angustia, y también se capacita en el “triage”, que es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo –algo similar a lo que se hace en las guardias de los hospitales–, que luego se traduce en un código verde, amarillo o rojo.

Calidad

De acuerdo a las mediciones del propio SAME y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el sistema tiene un promedio de tiempo de llegada de doce minutos en el Conurbano y en el interior bonaerense esa respuesta baja a diez minutos

Según explicaron desde el Ministerio de Salud a este medio, la importancia de su implementación está dada porque este es un programa que “tiene estándares internacionales de calidad, es un sistema reconocido y la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido tomada a nivel mundial para poder replicarla”.

Además, al ser un proyecto que va a terminar incluyendo a todos los municipios de la provincia, habrá una atención más integral: “Por ejemplo, si ocurre un accidente en una ruta o si se atiende alguien de un municipio vecino, el hecho de estar interconectado permite trabajar con una red de contención que es mucho más poderosa y efectiva, que lo que sería si cada municipio tiene un sistema diferente”.

“Que venga para quedarse”

En la presentación del SAME, el intendente Petrecca sostuvo que se busca “un sistema de atención de emergencias que trascienda a los gobiernos y que venga para quedarse en beneficio de todos los juninenses”.

El jefe comunal se manifestó “feliz de anunciar la llegada a nuestra ciudad de un servicio tan prestigioso como el SAME, un sistema de atención de emergencias médicas que tiene premios y reconocimientos a nivel internacional y que, sin lugar a dudas, nos brindará un plus y una mejora al servicio que actualmente se ofrece que igualmente es bueno”.

Petrecca también resaltó que “esta conjunción entre lo público y lo privado es muy importante” para su gestión, y adelantó que esto “se reflejará con una auditoría clara por parte del Municipio”. Según dijo, apuesta a que esa auditoría “esté integrada por distintos actores, no solamente a nivel municipal. Es un sistema de emergencia para todo Junín, no es algo transitorio ni que pertenezca a un partido político, sino que se trata de una política de Estado que tiene como objetivo fundamental brindar un servicio de calidad, en situaciones claves que conllevan segundos trascendentales en la vida de una persona, como pueden ser un accidente cardiovascular o un siniestro vial”.

“Un sistema de calidad comprobada”

Por su parte, el doctor Lombardi sostuvo en la presentación del servicio que la llegada del SAME es algo que se buscaba en todas las áreas que tienen influencia y es un hecho que hace a la Salud Pública: “Es un sistema de calidad comprobada que está presente en 106 municipios; hemos hablado con actores que están involucrados en este servicio de emergencias y todos nos comentaron sobre el éxito que ha tenido en cada lugar. Esto es un nuevo componente que se suma a todas las capacitaciones que estamos realizando con el fin de brindar conocimientos y herramientas para tener a mano una ayuda para un vecino o alguien que lo necesite”.

Lombardi también señaló que “en temas de salud, hay cuestiones muy sensibles” y la llegada del SAME va a aportar “el salto de calidad que se busca y se necesita en todos los aspectos de la gestión municipal”. Y añadió: “Hemos estado varios meses analizando la posibilidad de contar con este servicio, tiempo en el que estudiamos y analizamos cómo funciona el sistema, por lo que es una gran satisfacción poder hacer este anuncio”.

Finalmente, solicitó “el compromiso y la colaboración de todos los actores que tienen que ver con esto porque, indudablemente, es una tarea que nos involucra a todos tanto en la auditoría como en el aporte de críticas constructivas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema”.