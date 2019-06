El Coro Nacional de Jóvenes se asoma a la música popular latinoamericana

Los recitales, bajo el nombre "Postales al sur del Río Bravo-Espejos", reunirán al conjunto de 50 voces formado en 1985 con una pareja de baile integrada por Victoria Matta y Mario Martínez, el percusionista Matías Furió y el relato del actor Juan Peltzer.

"Poder contar con un grupo tan calificado para hacer música popular latinoamerica es algo buenísimo que me resulta muy grato", resaltó Ferraudi en charla con Télam durante un alto de los ensayos con el Coro Nacional de Jóvenes. El director, un referente de la música popular en formato vocal y hacedor de arreglos que son registrados por agrupaciones de todo el mundo, consideró que el Coro Nacional de Jóvenes "es un organismo musical muy calificado y con cantantes muy dúctiles que se dedica a hacer música de todo tipo y tenía la obligación de encarar algo de este carácter latinoamericano y popular".

Ferraudi apuntó que "el hecho de abordar una música que no es tan habitual para el Coro, más acostumbrado a lo contemporáneo y universal, obedeció a una disposición muy abierta del conjunto por acercarse a otros directores y otras músicas".

La llegada del conjunto dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al universo de la canción popular latinoamericana tuvo como director preparador a Pablo Banchi y se plasmará el sábado a las 18 en el Museo de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) y un día después, desde las 20, en la Sala Sinfónica del CCK (Sarmiento 151).

Para el director y arreglador de la agrupación coral de cámara Vocal Consonante, el Coro del ECuNHi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, Asociación Madres de Plaza de Mayo) y Sexteto Argot, el desafío con el Coro Nacional de Jóvenes "no fue fácil de pensar y nos obligó a hacer una selección de obras de algunos países".

"Tuvimos que preguntarnos -graficó Ferraudi- qué historias contaba cada canción elegida y cómo podíamos emparentarlas porque la aldea se pinta desde distintos lugares".

El programa del par de conciertos incluirá "Festejos" (con "Ya voy llegando a La Rioja", "Las mañanitas" con el barítono Lautaro Nolli como solista, "Negra murguera" con la soprano Maria Paula Alberdi, la contralto Evangelina Bidart y la barítono Lautaro Nolli como solistas) y "Memorias" (con "Te recuerdo, Amanda" y "Oración del remanso").

En "Rubores y galanuras" ("Un cielo de serenata" y "Fina estampa"), en "Enigmas" ("Escaramujo" con la soprano Maria Paula Alberdi y el tenor Matias Tomasetto como solistas, "Qué bonito" y "Oh, qué será") y en "Amantes" ("El curruchá" y "Te amaré").

La grilla se rematará con "Destino" ("Golondrinas" y "Diamante") y "Espejo" ("Latinoamérica" con la contralto Evangelina Bidart y el tenor Matías Tomasetto como solistas).

Sobre "Latinoamérica", hit de Calle 13 que cerrará las presentaciones, Ferraudi especificó que "es en algún sentido una rareza para este coro porque busca cómo definir nuestra tierra de una manera muy fuerte pero muy contundente y muy amplia a la vez sobre la historia latinoamericana para el que hicimos un arreglo a doble coro y con actor y recitado".

- ¿Esta experiencia abre una puerta para el Coro Nacional de Jóvenes?

- Eduardo Ferraudi: Ojalá. Es un espectáculo que llevó mucho trabajo y que tenemos el deseo de que se pueda replicar.

- ¿Cómo ve la escena coral en la Argentina?

- Se mueve mucho pero quizás no tiene tanta difusión. Existe un montón de gente que canta en coros y es un movimiento que es muy fuerte y muy de base frente al que tenemos que tomar elementos de estos tiempos y adaptarlos a la música coral para que el género no quede anquilosado.

- ¿Puede contar en qué otros proyectos está trabajando actualmente?

- En este momento sigo adelante con Vocal Consonante desde hace 19 años, con el coro del EcuNHi desde hace 11 años para honrar día a día a las Madres que son un faro moral y ético y ahora con un proyecto nuevo que surgió a partir de mi trabajo con el Coro Nacional de Cuba con el grupo Entrevoces y que me tiene ensayando con Capella Necia con el que abordamos un repertorio íntegramente dedicado a Silvio Rodríguez.