Borsani, a favor de "ampliar la base"

La Convención Nacional del radicalismo pasó y si bien la postura arrolladora de la mayoría por sobre los “rupturistas” fue la de que la UCR se quede en Cambiemos, no son pocos los dirigentes que destacaron que había que “buscarle la vuelta” a la permanencia en el frente político, buscando una mayor participación y siendo parte de las decisiones de estrategia electoral y de las acciones de gobierno.

En este sentido, la referente del Ateneo “Raúl Alfonsín” de Junín Verónica Borsani, una de las dirigentes que compitió el año pasado por llegar a la presidencia del comité de la UCR Junín, quien en la previa al encuentro “boina blanca” había insistido con la necesidad de “reformular Cambiemos” y “dejar de ser socios minoritarios del Pro” para ponerse en un plano de igualdad, ratificó la pertenencia de su espacio al centenario partido.

“En primer término estamos orgullosos de la convención nacional y de cómo el radicalismo debate sus cuestiones internas y en segundo lugar si bien esperábamos que se apruebe una coalición más amplia, sin tanto protagonismo del PRO, se llegó a una postura intermedia”, aclaró a Infonoroeste.

Además, analizó que “había dos posturas en la convención, una salir completamente de Cambiemos y otra seguir como estamos atrás del PRO. Esta postura intermedia que se aprobó tiene que ver con ampliar la base de Cambiemos a otros partidos políticos, que es lo que nosotros veníamos pidiendo, porque Cambiemos así como está no puede seguir, no podemos seguir siendo proveedores del PRO”.

En tanto, agregó que “estamos conformes con que la convención haya aprobado construir una verdadera coalición de gobierno y que se forme una mesa de acción política para sumar a otros sectores”, al tiempo que destacó: “esperamos qué acciones se van a llevar adelante y en Junín haremos lo mismo, trataremos de reunirnos con los otros partidos políticos para seguir construyendo una plataforma en común y ver si se puede construir una lista de unidad para ir a las primarias”.

Finalmente, insistió: “Nosotros nos quedamos dentro del radicalismo, respetamos la Convención. Esperamos ampliar y que (Roberto) Lavagna se sume junto con los demás partidos, el Gen, Socialismo, alternativa federal, que es la gran forma de armar una gran coalición de gobierno, que es la única manera de salir de la crisis estructural en la que vivimos”.