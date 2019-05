Francisco Durañona: “El Gobierno sigue en modo grieta”

En la Provincia los intendentes del PJ negocian un candidato propio.

-Es propio de un momento electoral, donde hay distintas posiciones. En lo personal vengo recorriendo el interior con una propuesta para conducir la Provincia, con un protagonismo central de las zonas productivas del interior, con un modelo que ponga en el centro de la agenda el arraigo, la importancia de que las comunidades puedan desarrollar sus actividades y su vida en sus pueblos, volver a discutir sobre la importancia de las cuencas hidráulicas, los ferrocarriles, más universidades, como el modelo de la Unnoba, que es extraordinario, y además la producción, un tema al cual desde nuestro espacio le hemos dado la espalda y es un punto estratégico, hablar de soberanía alimentaria, cómo producimos alimentos saludables para cubrir la demanda interna.

-¿Cree que finalmente primará el entendimiento?

-Obviamente que cada uno tiene su vocación de ponerse la frente, pero es un momento en el cual desde el peronismo tenemos un solo objetivo fundamental, que es que se termine este gobierno en la Nación y en la Provincia el 10 de diciembre. Así como hizo Cristina, al resolver estratégicamente que Alberto Fernández encabece la fórmula, en la Provincia entiendo que hay que buscar un equilibrio entre una figura importante como Axel Kicillof, con esta propuesta donde el interior sea un protagonista absoluto. No va a haber una pata bonaerense desde el peronismo que acompañe otra fórmula que no sea la de Alberto Fernández con Cristina. Hay diferencias, obviamente, entre el peronismo y Unidad Ciudadana y entre quienes estamos en el campo popular, pero hay una conciencia y una responsabilidad absoluta sobre la conformación de un gran frente amplio de unidad.

Hay intendentes que quieren poner sobre la mesa el rol indiscutible que hemos tenido los intendentes en estos cuatro años, en los cuales ha habido una discriminación escandalosa del gobierno de Vidal, discriminación que no debe ser más parte de una posibilidad institucional. Nosotros proponemos que hay que aumentar al doble la coparticipación a los gobiernos locales, para que haya más autonomía independientemente del color político.

-Se viene una elección complicada.

-Es una elección muy difícil y somos muy conscientes de las dificultades que tenemos por delante, en un momento en el que el país no la está pasando bien, en el que los que están gobernando no están proponiendo un horizonte de esperanza, no es un gobierno que dice ‘nos equivocamos en esto, pero ahora queremos recomponer la producción’, siguen en este modo grieta, es un campeonato para ver quién dice las peores cosas de sus adversarios.

-Gane quien gane, deberá enfrentar grandes dificultades.

-Correcto. No hay que engañar a la sociedad, que viene de un catálogo de mentiras realmente inédito; considero que es un gobierno ilegítimo, hizo campaña en 2015 y 2017 a pura mentira, no solo no hizo lo que planteó que iba a hacer, sino que hizo todo lo contrario.

-Muchos pensaban que iban a vivir mejor.

-Con todo derecho de pensarlo, porque la expectativa que se había generado era razonable en base a la propuesta de que menos trabajadores iban a pagar el impuesto a las ganancias, hoy pagan el doble; que la inflación se iba a resolver en dos minutos, y hoy ni hablar, no hace falta entrar en tema; que se iban a respetar los derechos conseguidos por cada uno, se destruyeron todos los derechos esenciales; hoy Anses es una financiera y se endeudaron todas las comunidades de todo el país para pagar las facturas de luz o de gas, es demencial. Pero no significa que no generemos una esperanza y una expectativa, hay tanta capacidad ociosa. La chispa de la esperanza se encendió cuando Cristina mostró esa grandeza de decir ‘este no es mi momento, yo ya hice lo que tenía que hacer’, pero pongo al frente a un hombre que deje de lado esa grieta que nos está haciendo un daño terrible.