Sigue más vigente que nunca: inauguran un mural para homenajear a “Beto” Mesa

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se llevó a cabo un acto conmemorativo sobre la vida de Gilberto Alfredo Mesa, reconocido artista de nuestra ciudad, que fue secuestrado por la dictadura cívico-militar el 17 de diciembre de 1976. El evento tuvo lugar en las instalaciones del complejo polideportivo que lleva su nombre y ante la presencia de sus familiares. “Para mí es un orgullo este reconocimiento porque significa que él sigue más vigente que nunca”, afirmó su hija Adriana.

Senadores, concejales y funcionarios del ejecutivo municipal formaron parte del acontecimiento, en el cual también se levantaron tres placas conmemorativas, con información sobre la vida y obra de Beto Mesa, con el propósito de que las generaciones de niños que transitan diariamente por el lugar sepan quién fue.

Adriana Mesa y María Eugenia Marchetto Mesa, hija y nieta respectivamente del artista desaparecido, fueron los familiares que se hicieron presentes en el lugar y expresaron su gratitud por la iniciativa municipal.



“No hay mejor forma de recordarlo”

“Estoy muy agradecida de que el Municipio haya tenido la inquietud de que la gente se informara sobre quién fue mi papá. No hay mejor forma de recordarlo que a través de una obra artística como esta, ya que el arte fue su modo de expresión durante toda su vida”, dijo Adriana y agregó a continuación: “A pesar del paso del tiempo, aún hoy lo tengo presente en mí; era una persona muy reconocida y querida por los vecinos de la ciudad. Para mí es un orgullo que este reconocimiento tenga lugar, porque eso quiere decir que sigue muy vigente”.

A su vez, la nieta de Beto Mesa hizo referencia a la importancia del lugar escogido para el homenaje: “Es un espacio donde se practica mucho deporte, muchas actividades culturales y por donde pasan muchos chicos día a día. En este sentido, está bueno que ellos conozcan quién fue él y qué hizo de su vida”.

“Personalmente, yo fui bailarina durante mucho tiempo y aún hoy mi abuelo es mi estrella a seguir, mi ángel de la guarda. No hay día en que no lo recuerde, él sigue estando presente totalmente y queremos que siga así”, añadió María Eugenia.

“Patrimonio de todos”

Por su parte, Maximiliano Bonafé, graffitero de nuestra ciudad y uno de los a encargados de realizar el mural, señaló que “como dije en un par de oportunidades, para mí la obra ya existía y yo simplemente ayudé a recrearla. A mí me tocó el trabajo de plasmarlo en la pared, pero la obra y vida de Beto Mesa es patrimonio de todos”.

Asimismo, Bonafé manifestó que fue un trabajo muy movilizador para él porque “yo también soy artista, recreé varias de sus obras, trabajé con gente que tuvo la suerte de ser compañera de Beto, por lo que me siento muy identificado con este mural y, sobre todo, con este homenaje”.

Por último, Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social del Municipio, brindó más detalles con respecto a los motivos de la iniciativa: “Cada 24 de marzo conmemoramos el Día de la Memoria, la cual siempre va acompañada por los conceptos de Verdad y Justicia. En este contexto, nos pusimos en contacto con la familia de Beto Mesa, que fue un reconocido artista, para hacer este homenaje para que todas las nuevas generaciones que transitan continuamente por este lugar lo conozcan”.

“Agradecerles a los responsables de este homenaje a través del arte porque requiere de una mirada de esperanza y de futuro. Hablamos con Bonafé y nos contaba acerca de cómo fue la elaboración del mural y cómo la familia lo iba ayudando en la creación del mismo”, indicó la funcionaria y agregó para finalizar que “también quisimos agregarles tres placas conmemorativas para que, los que vengan a este lugar, puedan profundizar un poco más en la trayectoria artística que él tuvo”.