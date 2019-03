Inauguraron un nuevo salón para los alumnos del Conservatorio de Música

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó de la inauguración de un nuevo salón en dicha institución educativa, acompañado por su director, Martín Kieffer, quien agradeció "el acompañamiento permanente del municipio para que el Conservatorio siga creciendo". Para estas obras, el municipio otorgó cerca de medio millón de pesos.

Precisamente, Martín Kieffer expresó: "Hoy estamos inaugurando formalmente nuestra aula número 11. En el año 2013 teníamos 7 aulas y hoy, con alegría, estamos poniendo en marcha el aula 11 más un auditorio. Esto habla de responder a las necesidades de nuestra comunidad de elegir una institución pública y gratuita para estudiar música, algo que por suerte se ha recuperado y fortalecido".

Kieffer aseguró que "lo más importante es que instituciones nacieron después de un convenio inteligente entre Municipio y Provincia de Buenos Aires y desde que soy director, siempre se ha dado el acompañamiento del Municipio, atendiendo nuestras necesidades y sabiendo que somos de esas instituciones que se cree nunca tenemos una urgencia y sin embargo siempre fuimos escuchados".

"Nuestro edificio fue una casa que utilizaban los guardas del tren para dormir, por eso no tienen una insonorización prevista en las paredes y como cada vez tenemos una matrícula más creciente, este año llegando a 900 alumnos, es muy difícil que convivan las clases de los diferentes instrumentos. Por eso esta aula es muy importante, ya que está en un primer piso, con las características óptimas para la cátedra de percusión, los ensambles de viento y los instrumentos que por su naturaleza son más sonoros", explicó el director del conservatorio sobre la importancia de esta nueva aula.

Para concluir, el director del Conservatorio “Juan Pérez Cruz” agradeció "al Intendente Pablo Petrecca por escuchar nuestras necesidades y siempre estar atentos a darnos una respuesta para una mejor educación de nuestros alumnos" y adelantó que "este año el conservatorio cumple 40 años y justamente también queríamos remodelar el frente y gracias a un aporte también del municipio, lo vamos a poder llevar a cabo".

“Lindos recuerdos”

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca aseguró sentir "una gran alegría al pisar el conservatorio porque me trae lindos recuerdos. Yo pasé 7 años de mi vida aquí y sé lo que se necesita para que se pueda formar a los alumnos. Esta nueva aula podrá suplir las necesidades que tenía el instituto respecto de que algunas clases no interfieran en otras".

"Es una alegría también por el trabajo en equipo entre Municipio, Conservatorio y Consejo Escolar; así todo es mucho más fácil. Hay que destacar que son pocas las veces que entregamos subsidios para las instituciones porque generalmente nos hacemos cargo de las obras nosotros, pero Martín, además de ser un gran director, es un gran administrador y hace milagro con los fondos de todos como también con los de la cooperadora; por eso los felicito", agregó.

Petrecca aseguró que "este conservatorio podrá seguir contando con nosotros porque tiene que ver con el compromiso por la educación que para nosotros incluye desde el nivel inicial, con los jardines maternales hasta los niveles superiores. Este conservatorio es referente en toda la Región, por eso es una satisfacción ver cómo crece, con una matrícula este año de 900 alumnos. Sin dudas esto es por el gran trabajo y el compromiso de todos los integrantes de esta institución".