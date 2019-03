Ale: “Para derrotar a Cambiemos necesitamos sumar a todos”

En sintonía a lo decidido en el Congreso del Partido Justicialista Nacional, que se desarrolló ayer, el secretario de Organización del PJ local, Yaser Ale, aseguró que para ganarle a Cambiemos es necesario contar con “todos” participando de una gran interna.

En este sentido, el dirigente local se refirió a lo expuesto por el diputado nacional Wado De Pedro, quién pidió sumar a Sergio Massa y a todos los gobernadores del PJ, hoy cercanos al peronismo federal. Las palabras del legislador camporista son similares a las vertidas por Ale hace unos días, cuando aseguró que no se podía dejar de lado en la interna local a los ediles Maia Leiva y Lautaro Mazzutti.

“Es muy positivo el mensaje del congreso y es una esperanza para toda la gente que permanentemente pide que nos unamos para ganarle a este gobierno que está destruyendo económica, productiva y socialmente a todos los argentinos, sin distinción de clase”, dijo Ale.

Y agregó: “El llamado a la unidad no es más que replicar lo que está pasando en muchas provincias donde la propia Cristina, máxima referente del peronismo, ha dejado de lado todas las diferencias con otros dirigentes es pos de una unidad que nos permita ganar en todas y cada una de las provincias”.

Por esto, pidió que ese mensaje se replique a nivel local “y asumir la responsabilidad como dirigentes políticos y trabajar todos juntos en el armado de un gran frente, que incluya a todos, incluso al Frente Renovador, como podrían ser Valeria Arata o al propio Santiago Aguiar, por nombrar algunos”.

A esto, el joven dirigente peronista agregó: “No hay que tenerle miedo a las internas si realmente tenemos la vocación de sumar para ganarle a Petrecca. Algunos están pensando en meter dos concejales, a lo sumo tres, pero somos muchos más los que queremos ganar para mejorarle la vida a todos los juninenses, y para ganar necesitamos de todos, no podemos darnos el lujo de estar divididos como dijo Cristina. La máxima responsabilidad de la unidad, está en mano de los legisladores provinciales y locales. Pero también es responsabilidad de todos los militantes de base de presionar a nuestros dirigentes para terminar con las mezquindades políticas y sellar una unidad para ganar”.