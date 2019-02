Seis de cada diez estudiantes que ingresan a la Unnoba son mujeres

La inscripción a las carreras que dicta la Unnoba para este año aumentó casi un 15% con respecto al año anterior, de acuerdo a datos que surgen de un informe que elaboró la secretaría Académica de esta casa de altos estudios y que muestra los principales motivos de elección y las alternativas de estudio más demandadas.

El informe también arroja datos sobre el género de los ingresantes: el 60% son estudiantes mujeres, una tendencia que también se da en otras universidades nacionales.

Las carreras más elegidas

Entre las carreras más elegidas por los ingresantes aparecen Contador Público (18%), Licenciatura en Enfermería (17%) y Abogacía (15%). Sin dudas, el dato más saliente es el crecimiento significativo que ha tenido Enfermería respecto del año anterior, el cual se puede explicar por una mayor demanda del sector de salud, así como por políticas educativas en esa línea.

En las elecciones de estudiantes también se destacan Licenciatura en Genética e Ingeniería Agronómica, lo que marca el perfil particular de la Unnoba asociado al modelo productivo regional, así como Licenciatura en Administración.

Ciudades de origen

Respecto de las ciudades de procedencia, el 59% de los ingresantes proviene de los partidos de Junín y Pergamino, mientras que el 41% de otras localidades (entre las que se destacan Chacabuco, Lincoln, Arrecifes, Rojas, Salto, Bragado y Colón).

El 83% de los ingresantes que proviene de otras localidades pretende continuar residiendo en 2019 en su ciudad de origen, en tanto que el 17% residirá en las ciudades sedes de la Unnoba.

En cuanto a la fuente de financiamiento de los estudios, el 77% de los ingresantes financiará sus estudios con aportes familiares.

Para elegir la Unnoba, los ingresantes se basaron en tres razones principales: la ubicación geográfica, la calidad académica y la recomendación de un tercero.

La principal fuente de información por la cual los ingresantes conocieron la Universidad y sus carreras, ha sido alguien cercano (pariente, amistad) que estudia en la Unnoba.

En lo concerniente a los servicios de salud, 71% de los ingresantes cuenta con cobertura.

En lo que respecta a la situación laboral de los ingresantes, la mayoría (47%) no trabaja y no busca trabajo, el 29% trabaja o trabajó al menos una hora en la semana previa y el 24% restante no trabaja pero buscó trabajo en el último mes.

Escuela Secundaria

Se inscribieron 303 aspirantes a la Escuela Secundaria para el ciclo 2019, lo cual representa un incremento de más del 60% respecto a los inscriptos para el ciclo 2018.

De los 303 aspirantes para 2019, 197 eran de escuelas primarias de gestión estatal del distrito de Junín (un crecimiento del 95% respecto del período anterior). En tanto, 105 eran de escuelas de gestión privada de esta ciudad (un crecimiento del 42% respecto del año anterior).

El sorteo se realizó el 22 de octubre bajo una modalidad que contempló la inclusión de una vacante por escuela de gestión estatal. Los inscriptos de escuelas primarias públicas que se inscribieron procedieron de 27 instituciones del distrito de Junín (de un total de 36), representando un incremento del 42% respecto de los inscriptos de las 19 escuelas públicas del año 2018.

En tanto, los aspirantes de escuelas primarias de gestión privada procedieron de 7 instituciones de este tipo. El sorteo para estos se realizó en una segunda etapa, para cubrir 33 vacantes, incluyendo también a los aspirantes, procedentes de escuelas de gestión estatal que no fueron beneficiados en la primera parte del sorteo, y a los de otros distritos.

De esta manera, 60 alumnos comenzarán a estudiar en el año 2019 en la Escuela Secundaria de la Unnoba. Del sorteo y la confirmación surge que, 44 provienen de escuelas primarias de gestión estatal (73%), y representan un crecimiento del 10% respecto a los ingresantes del año 2018.

En tanto, 16 provienen de escuelas primarias de gestión privada (27%), y representan una disminución del 20% respecto a los ingresantes en el año 2018.