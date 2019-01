Luis Chami: “Hay que crear una cárcel para padres, que son los responsables”

Luis Chami, quien venía cumpliendo -ad honorem- la función de asesor en Seguridad del Municipio de Junín, la semana pasada fue nombrado como director general de esa área por el intendente Pablo Petrecca.

-¿Qué significa estar reconocido en el funcionamiento?

-Yo creo que por ahí el hecho de estar reconocido en el funcionamiento, me da una mayor amplitud de lo que hacía. Era un pedido del intendente Pablo Petrecca y yo hacía años que venía trabajando ad honorem.

Creo que le he agradado y por eso me ha nombrado para el trabajo que veníamos haciendo ahora integrado al resto del equipo. En lo personal es algo que me agrada porque se ve que mi labor está sirviendo para la sociedad. Yo amo mi ciudad y quiero siempre lo mejor.

-¿Vas a tener otras responsabilidades?

-Seguro que mis responsabilidades se van a ir ampliando a medida que vayamos avanzando y encontrándole un equilibrio justo, como sucede con todo. Por ahí me caracterizo más para la parte operativa, en el territorio policial y con la Justicia; con las instituciones en los barrios.

La idea es ir profundizando todo eso, no sé en qué tiempo porque me dedico a full todo el día y seguro vamos a hacer unos cambios en diferentes cuestiones para llegar al vecino de manera más rápida.

-¿Qué es lo que hace falta cambiar en la estructura de seguridad?

-Nosotros, lo que siempre prometimos es trabajo y no salimos a mentirle a la gente. Esto es trabajar en el día a día. Si bien estamos con las sociedades de fomento, hoy por ahí lo que nos está faltando es estar con más presencia, por ejemplo, en la actividad nocturna con el movimiento de los patrulleros, que de antes de fin de año lo venimos haciendo.

Después hay que pulir: en Seguridad, Tránsito, Inspección y con la Dirección de Asistencia a la Víctima hay que trabajar el día a día para mejorar. A medida que vamos avanzando, y como me gusta hacer por mi ciudad, estoy viendo continuamente en qué podemos modificar para mejorar porque siempre vas encontrando errores en lo que hiciste que en su momento estaba bien, ya que los tiempos van cambiando.

-¿Cuál es el principal problema para afrontar?

-En el delito, con relación a años anteriores, hemos bajado muchísimo la estadística. Tal es así que hoy ocurre un robo calificado y es algo inusual, ya que antes estábamos acostumbrados de tener 40 mensuales, más los ilícitos comunes. También teníamos delitos calificados seguidos de muerte y todo eso hoy lo hemos mejorado.

Yo creo que el gran problema que tenemos es en la Justicia del menor. Acá está la Gobernadora tratando de implementar un cambio en la sanción al menor y bajar la edad de imputabilidad. Yo lo que creo que hay que hacer es crear una cárcel para padres, que son quienes se tienen que hacer cargo.

El domingo a la noche agarramos a un menor de 16 años cruzando toda la ciudad, esquivando la policía y arriesgando un montón de circunstancias y los padres bien, gracias.

La Justicia del menor no existe, la toman con total liviandad y no ven la parte de que hay que corregirles, porque si no lo hacemos de chicos después, de grande es diferente. Hoy es un flanco abierto que tenemos que tratar de revertirlo que esté a la altura de que si el menor tiene que ir preso, vaya, ya que hoy con la liviandad, al rato está en la calle comentiendo otra vez un delito y otra vez el policía lo está llevando de nuevo. Es la misma historia de la puerta giratoria.

- ¿Cómo ve el funcionamiento de la Justicia?

-Yo creo que la posición del fiscal general le tiene que dar explicaciones al procurador y al Colegio de Abogados que hace tiempo que está ausente, por cooperativismo o comodidad que no ha abierto la boca, y no ha expresado una opinión. Tiene por ley controlar el accionar judicial.

Está el Concejo Deliberante que intervino y hay instituciones que se han expresado con este tema. El procurador va a tener que definirse sobre qué quiere a futuro para Junín y su decisión puede perjudicar el funcionamiento judicial de nuestra ciudad.