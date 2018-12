Productores, con expectativas ante el comienzo de la cosecha de trigo

Un comunicado del Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) anticipó una producción total de trigo cercana a los 19 millones de toneladas y destacó que los rendimientos de la campaña estarían 3,7% por encima de las acciones planificadas.

Según un relevamiento del organismo, “en el centro del país (Centro, Córdoba Norte y Sur de Santa Fe), los rindes se encuentran entre 11 y 14% por debajo de lo esperado, fundamentalmente por la combinación de adversidades climáticas (lluvias escasas, heladas tardías y, en casos puntuales, granizo)”.

Se suma a estas zonas el NOA, “con una caída importante de los rindes proyectados (52%). Por el contrario, en el Norte, Oeste y Sudoeste de Buenos Aires y en Entre Ríos, los rendimientos esperados se encuentran por encima de lo normal (4 a 33%). También se esperan resultados superiores respecto de lo planificado en el Norte de Santa Fe y en la región Chaco Santiagueño”.



La proyección de área de trigo, a nivel nacional, se encuentra ligeramente por encima de los 5,6 millones de hectáreas.

El organismo anticipó una producción total de trigo cercana a los 19 millones de toneladas para la campaña 2018/19, un 6,5% más que el año anterior.

Democracia consultó a referentes del agro quienes coincidieron que es apresurado hablar de cosecha “récord” y que conviene esperar a que culmine.

“Es imprudente hablar de cosecha récord”

Con un 90% de la cosecha aún por delante, el clima será determinante en estos días para concluir un resultado final de los cultivos y el impacto que tendrá en la economía argentina y por ello los productores locales prefieren ser cautos.



Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín estimó: “Hablar de cosecha récord me parece imprudente. Está recién arrancando y si bien hay un presagio muy alentador es más que nada porque en la ciudad se cosechó en gran porcentaje. De hecho el panorama es muy bueno pero no quisiera hablar de cosecha récord”.

Según el nuevo presidente de la entidad ruralista, “es muy positivo el ingreso de divisas para la ciudad, pero es imposible precisar cuánto. De por sí el doble cultivo es positivo porque trigo y soja son dos siembras y dos cosechas. Y hay un aumento del área sembrada del año pasado a este”.

Respecto de la cuestión climática, que afectó localidades como General Arenales, donde afectó la piedra, así como sectores donde la lluvia y el frío también impactaron, “acá estuvimos perfecto, fuera de daños climáticos. Y se calcula que no habrá lluvia, nada de agua en los próximos días lo cual es positivo para que la cosecha avance, aunque a su vez complica porque necesitamos agua en la siembra de la soja de segunda, el maíz más adelante”.

Para Frederking, las retenciones fueron como un baldazo de agua fría.

“En medio de todo esto, ya habiéndose sembrado el trigo y maíz, llegaron las retenciones que es plata que recauda el Gobierno nacional y que si no estuvieran, sería dinero que vendría directamente para el partido de Junín”.

Sin estimaciones de rindes

Para la presidenta de la Federación Agraria de Junín, Rosana Franco: “Tuvimos una súper siembra en toda la región de la provincia de Buenos Aires, pero estamos lejos de una súper cosecha. Si bien en Junín están apareciendo los primeros lotes de trilla que se ve bien, todavía no se pueden estimar rindes porque recién comienza y no hay informes. No se puede estimar la plata que pueda entrar en Junín y el rédito del productor”.

Según Franco, “Junín está bien pero no creo que vaya a ser una súper cosecha para nada, creo que será menos de lo que se estimaba. Lo peor está pasando en Saavedra, Pigüé, Tandil donde hubo heladas y barrió el sur de la provincia”.

Franco aseguró que existe “menos del 10% de la cosecha levantada porque el frío y la lluvia lo han retrasado, recién están empezando a verse las máquinas. Esto no va a cambiar la cara al país, para eso hay que esperar a la cosecha de soja, para que el país sepa si va a tener divisas.

Ahora no va a ser una salvación para nadie”.



Rodrigo Esponda, delegado provincial de Renatre destacó que “hubo muy buena esperanza y muy buena cantidad de hectáreas sembradas porque las condiciones se dieron de oportunidad y previsibilidad y apertura de mercados para que así sea. Por eso el trigo se ha sembrado en más cantidad que años anteriores”.

Según Esponda, “esto generó expectativas de cosecha récord pero en todos los casos, las cosechas récord se cuentan una vez que están hechas, una vez en los silos y una vez que se puedan comercializar. Todo lo anterior es expectativas”.

“Hay lotes con buenos rindes y otros donde el clima afectó y los rindes serán menores como en el sur de Córdoba, pero es apresurado hablar de cosecha récord. Hay que tener certidumbre. Cuando se culmine la cosecha se verá cuantos granos hay, cuántos tienen los productores. Hay expectativas de que será buena pero hay que hablar sobre bases sólidas. La naturaleza puede jugarnos una mala pasada”, concluyó.