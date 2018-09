Díaz: “APAJ y Federación Agraria han interrumpido el diálogo”

Para avanzar en la conformación de un nuevo sistema para administrar los fondos de la tasa de red vial y los trabajos a realizar en los caminos rurales de todo el Partido de Junín, este miércoles se llevó a cabo un nuevo encuentro entre entidades que representan a productores agropecuarios y el municipio.

En representación del municipio participó Ariel Díaz, secretario de Economía y Hacienda, y por parte de los productores estuvieron presentes Miguel Ángel Guruceaga, de la Liga Agrícola Ganadera, Joaquín Elósegui, de la Sociedad Rural de Junín, y Alejandro Borchex de la Sociedad Rural Argentina.

Finalizada la reunión, Díaz manifestó: "Continuamos con estas reuniones con las entidades agropecuarias, en este caso, estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Junín y la Liga Agrícola Ganadera. El deseo de todos nosotros es poder alcanzar acuerdo y una solución para la cuestión de los caminos rurales, en lo que refiere a mejoras y mantenimiento".

Entendemos que esto no es algo para decir que hemos logrado una posición de excelencia, pero es la primera vez que ocurre que no solo se explicita un porcentaje de la tasa efectivamente, sino que además se va a establecer como una afectación presupuestaria, afirmó Borchex.

"Este es el objetivo desde hace algunos meses que buscamos con estas reuniones, ya no, lamentablemente con todas las entidades, porque APAJ y Federación Agraria han interrumpido el diálogo, pero desde el municipio continuaremos por este camino, acercando posiciones para lograr una solución, en definitiva, que los caminos estén en las condiciones que los productores necesitan para que la producción pueda salir de los campos como corresponde", afirmó Díaz.

Propuesta oficial

Para finalizar, el funcionario contó: “Estamos llegando a la etapa de poder definir algunas cuestiones que van a tener impacto el año que viene, con motivo de la sanción de la ordenanza impositiva del año 2019, donde la propuesta del Ejecutivo municipal es afectar el 100 por 100 del fondo compensador y el 50 por ciento de la tasa de la red vial, esto es lo que estamos proponiendo".

Satisfacción de las entidades

Por su parte, el ingeniero Alejandro Borchex, en representación de la Sociedad Rural Argentina, dijo que "el resultado de la reunión fue positivo. Hemos coincidido y consolidado, con respecto a los recursos y como dijo el funcionario, se mantendrá el 50 por ciento de lo que se recauda por la tasa de red vial y se agrega un porcentaje de la ley, de la cual tanto se ha hablado, la 13.010, elevando en total el porcentaje de todo lo que se recauda hoy día en un 60 por ciento, destinado al mantenimiento y reparación de los caminos rurales".

El representante de la Sociedad Rural Argentina remarcó: "Entendemos que esto no es algo para decir que hemos logrado una posición de excelencia, pero es la primera vez que ocurre que no solo se explicita un porcentaje de la tasa efectivamente, sino que además se va a establecer como una afectación presupuestaria, esto es importantísimo y las consecuencias de esto no pueden ser otras que un mejor mantenimiento del sistema de la red vial del Partido. También decíamos con mis colegas que la auditoria que realizamos nos permitirá controlar esto y si no ocurre una mejora lo haremos público".

"Para adelante vemos muy positivo la disposición del municipio de seguir formando un consejo vecinal, lo que creo es la médula de toda esta cuestión, ya que significará que los productores manejen los fondos y que los resultados sean los que todos esperamos, así estaremos avanzando en esto que coincidimos todos, conformar un consejo vecinal con representación de productores agropecuarios de todos los cuarteles del Partido", agregó.

Por último, el productor agropecuario afirmó: "El camino está iniciado, eso es lo que valoramos, ahora habrá que caminar y sortear todos los inconvenientes y diferencias para obtener los beneficios que todos buscamos".