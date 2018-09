García: “Buscamos que cada vez se sufra menos con el barigüí”

Ante la reaparición del barigüí en Junín, el especialista de la CIC Juan José García visitó la ciudad y realizó una recorrida junto a la subsecretaria de Medio Ambiente municipal, Perla Casella, para trazar un cuadro de situación y continuar con las medidas para controlar al insecto. “En Junín se trabaja muy bien y las tareas nunca se detuvieron”, afirmó García, y buscó llevar tranquilidad a los vecinos.

“Se continúa aplicando el producto en toda la cuenca del río Salado”, aseguró el investigador.

Al respecto, Casella remarcó: "Hoy estamos en una jornada de trabajo con García, que es el especialista de Provincia. Viene la época en donde comienza a aparecer en vuelo el barigüí y esto genera preocupación. El trabajo nunca se detuvo, se siguió monitoreando cada lugar para mantener controlada a la población".

“Cuando encontramos algún foco en el canal, aplicamos el producto para luego ir y monitorear para ver si surtió efecto", señaló la funcionaria.

Y agregó: "Es un radio muy grande el que estamos cubriendo y tenemos semanas en donde el movimiento del agua es nula, pero a la otra semana se movió. Por eso las tareas son continuas y en varios sectores. A nosotros el reclamo nos sirve para saber si hay zonas nuevas en donde aplicar el producto. Pero le decimos al vecino que nunca paramos con el trabajo y en esta época lo vamos a reforzar aún más. Estamos atentos ante cualquier reclamo que nos hagan, pero las tareas van a continuar".

Por su parte, García afirmó: "Esta es una continuación del trabajo que se viene realizando todo el año. Pero desde septiembre hasta abril son los meses en donde esta especie de insecto tiene un crecimiento en su población. Por lo tanto, los problemas aumentan pero como se viene manteniendo un control sobre los mismos y además el trabajo que se realiza se hace muy bien, estamos más cubiertos. También contamos con el beneficio de que el río esta vez no está desbordado, pero por varios años estará este problema".

"Nosotros buscamos que cada vez se sufra menos con el barigüí. El insecto seguirá viviendo en la zona y por eso necesitamos los estudios continuados y las acciones controladas sobre esta especie. Las larvas viven en aguas correntosas porque tienen alta demanda de oxígeno y nutrientes. Esto lo van a tener sobre el río donde el agua corra mucho, en los arroyos que hay en la zona o en los canales que hacen en los campos para vaciarlos. Ahora las márgenes del río están limpias y no tiene lugar donde quedarse. Las larvas tienen que estar fijas a un sustrato, a una vegetación o a una piedra y en este momento todo está limpio. Esto es de gran ayuda para que no puedan permanecer en ese lugar", dijo García.

“La palabra erradicación no es conveniente”

Luego, aseguró que "en ecología la palabra erradicación no es conveniente. A veces erradicamos un insecto y en su lugar viene algo peor. Esta especie ya se conoce y fue colonizando este lugar desde el norte, que es su sector de nacimiento. Encontró un lugar propicio, no tiene competidores y por eso tiene éxito. Nosotros debemos seguir estudiándolo y tomar acciones para bajar las densidades. De esta forma, la gente podrá convivir con un mínimo de molestias".

Para finalizar, aseveró que "es fundamental conocer dónde están los criaderos porque el producto que se aplica es muy bueno ya que solo afecta a estos insectos. Pero no se puede aplicar en todos los lugares porque es un producto muy caro. Los resultados nos mostrarán si lo que estamos haciendo es lo correcto".