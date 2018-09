Entre críticas y acuerdos, concejales debaten sobre los mil días de Petrecca

Los mil días transcurridos desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Petrecca fueron la excusa para debatir en el ciclo televisivo TeleNoticias Plus, de TeleJunín, sobre los avances y retrocesos en la ciudad, según la óptica de concejales del oficialismo y la oposición.

Si bien hubo coincidencias en destacar los logros en materia de obra pública e infraestructura –una asignatura pendiente, con mucha demanda atrasada en la región-, las diferencias salieron a la luz cuando se abordó la cuestión del rumbo económico y el actual modelo, en el contexto de la crisis cambiaria.

Berestein: “Una ciudad deteriorada”

El edil del Frente Renovador Maximiliano Berestein fue el primero en analizar la gestión: “Estos mil días nos muestran una gestión municipal que ha tenido enormes dificultades para cumplir con el compromiso con los vecinos, lo cual nos deja un saldo de una ciudad deteriorada, con menos cultura, menos deporte, menos turismo, menos oportunidades y espacios para los jóvenes, menos actividad productiva, una ciudad que muestra falta de liderazgo político para a atravesar un contexto de crisis como el que estamos viviendo actualmente”.

Y agregó: “Hemos tenido un 2017 con un contexto electoral que le ha permitido a la ciudad comenzar obras muy importantes, que si bien venían planificadas por el gobierno de Mario Meoni, se pudieron concretar a partir de este alineamiento político entre municipio, Provincia y Nación, empezaron a llegar obras como la avenida de Circunvalación, el desagüe norte, el cuadrante noroeste, obras que estaban planificadas pero que nunca se habían podido concretar porque no estuvieron los recursos provinciales para hacerlo, en este caso sí empezaron a llegar, pero lamentablemente vemos en este 2018 que muchas de esas obras están paradas y quedaron por la mitad; el ejemplo más claro es la avenida de Circunvalación, cuya segunda parte, que es el acceso al Parque Natural, está frenada”.

García: “Las obras son para todos los juninenses”

Por su parte, el concejal por Cambiemos Marcelo García afirmó: “Tuvimos un primer año de gobierno que fue de acomodar la casa, con una deuda corriente enorme, con proveedores que de un día para otro podían presentarse a reclamar una deuda, después de ese año de acomodamiento comenzaron a llegar las obras, más allá de si estaban diagramadas o no, la realidad es que las trajo la actual gestión. Más allá de eso, de si fue uno u otro, creo que tenemos que salir de esa posición, porque deberían ser cuestiones de Estado. En cuanto a las obras, lo que parece es que la oposición quiere que todo vaya mal, por eso creemos que no hay acompañamiento, cuando en realidad las obras son para todos los juninenses”.

“Hay situaciones que son cuestiones intrínsecas de la obra, obviamente que el contexto económico, nacional, internacional, con el problema de la sequía que tuvimos en el campo, de lo que producimos, porque somos productores primarios, no estamos en una isla y nos afecta, pero estos fondos ya están financiados por la Provincia y la Nación”, aseguró.

“El contexto económico es complicado, pero una parte es lo que se recibió, había un modelo kirchnerista con grandes bolsos, dinero que salió para otro lado, dinero que tenía que ir a la obra pública, la ruta 7 se licitó en 2007, volvieron a licitar la obra, no se hizo, ahora la tenemos casi en la puerta”, punzó.

“El caos está organizado, leés en redes sociales que viene el corralito, el helicóptero, situaciones que están direccionadas, que hay una situación social que puede ser inducida, también, no hay que desconocerlo. Después vemos que tenemos la república de Ezeiza, por eso digo que hay que hacerse cargo de lo que corresponde. Hoy tenemos mediciones de inflación que son reales y nadie las cuestiona. La premura en tratar de ordenar todo, quizás lleva a algunos errores, pero hoy quizás se encontró un camino para reactivar el sistema productivo y que llegue a la microeconomía”.

Bruzzone: “Temo por la conflictividad social”

El edil de Unidad Ciudadana José Bruzzone negó que la oposición quiera que al Gobierno le vaya mal y afirmó: “Lo que no queremos es que Cambiemos tenga posibilidades de afianzar eternamente un modelo económico que es perjudicial para el pueblo argentino y para todo el sistema productivo nacional. Lo que hemos votado en contra ha sido basado fundamentalmente en esa advertencia, y siempre le hemos reconocido al intendente Pablo Petrecca una buena gestión en obra pública, fundamentalmente en los dos primeros años de gobierno. Pero quedan cosas por hacer, es obvio, y se va a complicar porque muchas de esas cosas las hicieron con un financiamiento que ahora se va a retacear, porque ya está anunciado un recorte en obra pública a partir de este ajuste brutal que se anunció desde el Gobierno nacional. Me parece que en estos mil días Petrecca ha basado toda su campaña en logros que se consiguieron a partir de financiamiento nacional, y hoy pretenden desentenderse de los perjuicios que esa misma política nacional ha estado introduciendo en el país”.

Y amplió: “Vemos una ciudad paralizada en lo económico, con muchos problemas laborales y empezando a ver las consecuencias de ese modelo, con una mayor conflictividad gremial y temo por la conflictividad social porque Junín es una ciudad que tiene su tradición de estallidos; acá no pasa nada hasta que pasa. Y ante las advertencias de lo que puede llegar a pasar si se sigue profundizando el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la única respuesta del municipio que hemos tenido hasta ahora es un plan para reprimir eventuales saqueos, me parece que esa no debería ser la respuesta, la respuesta tendría que ser de contención y de representación”.

“Con la tasa de interés al 60 por ciento, sin control para que lo que se exporta se liquide en la Argentina, con las retenciones al campo solo para repagar deuda externa, sin crédito para las pymes, con un mercado interno deshilachado por la baja del poder adquisitivo del salario y la desocupación, la verdad que no veo la clave para que la economía pueda repuntar”, afirmó.