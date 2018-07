Denuncias de vecinos por llamadas apócrifas

En los últimos días, la Dirección General de Defensa del Consumidor y el Usuario recibió algunos reclamos de vecinos de Junín que recibieron llamados en los cuales se les advertía que tenían una deuda inmobiliaria y que se les remataría su casa.

Una de las denuncias fue realizada ante la Fiscalía y desde dicha dependencia municipal se informó a los ciudadanos que ante cualquier duda se acerquen a la OMIC, ubicada en Hipólito Yrigoyen 63.

Al respecto, el responsable de la dirección, Dr. Fernando Scanavino, sostuvo que "esto lo hacemos en forma preventiva, no de alarma. Hemos recibido varios reclamos informales y uno formal que da cuenta de un accionar irregular por parte de determinado grupo de personas que buscan engañar en mayor medida a los adultos mayores. Lo hacen a través de palabras complejas y que tienen un significado jurídico y apunta a sacarles dinero. También lo hacen a través de amenazas de embargos o de alguna acción legal y terminan apoderándose de una suma de dinero".

Luego, indicó que "les pedimos que cuando reciban un llamado, no brinden datos, ya sea fecha de cobro u otra cuestión. Más allá del reclamo, debemos dar cuenta a la justicia penal porque estamos ante un delito. Pero hacemos hincapié en difundirlo para que la gente tome sus prevenciones ante este tipo de hechos. Sin ánimo de alarmar, vemos que es una práctica que está creciendo y que tiene su origen en Capital Federal o Córdoba".

"Se hacen pasar por abogados o estudios jurídicos con el objetivo de sacar dinero. Antes eran más mensajes de texto y ahora son llamados que incluyen a vecinos del damnificado. Ante cualquier duda los esperamos en nuestras oficinas, ante la Defensoría del Pueblo o abogados. No deben realizar ningún pago, ni brindar datos sobre la tarjeta de crédito. Queremos evitar este tipo de cuestiones y desde la oficina estamos abiertos a cualquier consulta", dijo Scanavino.

Para finalizar, expresó que "esta es la impronta que impone el intendente Petrecca, el de estar cerca del vecino. No sólo estamos para la recepción de la denuncia sino también para actuar en este caso. Lo difundimos sin querer hacer una situación de pánico pero sí nos interesa que todos sepan qué es lo que puede suceder ante este tipo de hechos. Si estamos prevenidos no puede pasar no solo crea un daño en lo económico sino también en lo psicológico".