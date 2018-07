Demoras en la acreditación de los sueldos docentes generó “retención de tareas"

Una demora en la acreditación de los sueldos docentes, que debían estar disponibles en el día de ayer, generó un llamado a “retención de tareas” por parte de los gremios.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a una "retención de tareas" ya que, advirtieron, que el Gobierno provincial aún no había depositado los sueldos.

“En el día de hoy –por ayer-, los docentes bonaerenses nos notificamos de que no teníamos nuestro sueldo a disposición, lo que conforma una situación de suma gravedad", habían alertado al conocer que los salarios docentes no se encontraban disponibles como correspondía, al quinto día hábil del mes.

En un comunicado, los maestros señalaron que "en estos momentos en que el dinero no nos alcanza, que nuestros salarios están congelados desde el año pasado y que ni siquiera nos convocan a paritarias desde hace más de 70 días, éste hecho significa un maltrato más al conjunto de la docencia bonaerense".

La titular de Udeb Junín, María Inés Sequeira aseguró que “nunca había pasado, es la primera vez que pasa”.

Sobre la demora en las respuestas y la lenta normalización, dijo “primero dijeron que se iba a solucionar a media mañana, luego cerca de las 12 y luego de las 13 comenzaron a verse depositados los sueldos docentes. Fue de manera gradual, imaginate que hablamos de toda la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo remarcó que ante la situación, “se hizo un llamado de retención de tareas sin asistir al lugar de trabajo, a partir de las 12. Fue solo por hoy (ayer). Esto sucedió porque es un atropello tras otro el que están recibiendo los docentes”.

Comunicado desde Educación

Después de una mañana agitada, comenzó a normalizarse el pago de salarios a los maestros.

Según se conoció, a raíz de la implementación de un nuevo sistema en el Banco Provincia se registró una demora que generó la consulta por parte de los maestros y el anuncio de una medida de fuerza por parte de los gremios que fue duramente criticada desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Desde la cartera educativa provincia difundieron un comunicado en el que "informaron que en el día de hoy (por ayer) y tal como está establecido, se está realizando el pago de los salarios de todo el personal administrativo, docente y no docente. Al mismo tiempo, hemos detectado que debido a la implementación de un nuevo sistema tecnológico, se han reportado demoras sobre las que el personal técnico e informático del Banco Provincia y de la Dirección de Cultura y Educación están trabajando para lograr regularizarlo a la mayor brevedad posible y cumplir con el objetivo de que la totalidad del personal reciba su salario en el transcurso del día".