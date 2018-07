El Molino: Piden que se cierre la alcantarilla de calle Chile

Los vecinos del barrio El Molino aseguran que en las últimas semanas recrudecieron los problemas de inseguridad que tenían en otras épocas y parecían haberse calmado durante un tiempo.

Una serie de hechos volvieron a poner en alerta a los residentes y se lo hicieron saber a los referentes de la sociedad de fomento. El presidente de la entidad, José Correa, explica a Democracia y TeleJunín que “en los últimos días se produjeron robos de motochorros, y el último caso fue el de una chica que fue asaltada cuando estaba por entrar a su departamento, sobre la calle Edison”.

En ese marco, los lugareños creen que se debería tomar alguna medida sobre la alcantarilla de calle Chile, ya que consideran que es una vía de escape para los delincuentes. Así lo señala Correa: “Hablé con algunos vecinos y estamos pensando si había alguna posibilidad de cerrar la alcantarilla, que es un paso por donde escapa la mayoría de los que cometen ilícitos; gracias a Osvaldo Giapor y a los amigos de la sociedad de fomento del barrio Mayor López, ayer tuve la posibilidad de hablar con el intendente unos minutos y le comenté, informalmente, esta propuesta”.

El jefe comunal no les dio una respuesta, aunque se comprometió a analizar la idea. “Tampoco queremos herir susceptibilidades de los vecinos de otros barrios porque –agrega Correa–, a lo mejor para ellos es un paso importante, pero para nosotros está significando un problema bastante grave”.

Con todo, el presidente de la sociedad de fomento destaca que hay patrullajes en la zona, “pero es tan rápido el accionar delictivo que a veces se hace difícil controlarlo”.

Tránsito

El tránsito es otro de los temas preocupantes para los vecinos de este sector. En tal sentido, uno de los asuntos conflictivos es la sobrecarga de tránsito pesado en las arterias de El Molino y sus alrededores: “Una cuestión a tener en cuenta es que se suele ver algún camión sobre sectores que no deben circular. Sabemos que el tránsito pesado debe ingresar por Alberdi, pero a veces se filtran por la calle Uruguay, por eso reclamamos que se ponga la señalización correspondiente en esa arteria”.

Asimismo, Correa subraya que “no todas son malas” en este aspecto y agradece al municipio por la colocación de un semáforo en la esquina de Javier Muñiz y Ameghino, algo que se venía reclamando desde hace varios años. “Todavía no está en funcionamiento –explica–, pero creeríamos que en los próximos días o en este mes comenzaría a andar correctamente, sobre todo porque es una zona muy transitada y tenemos el colegio Normal, la Escuela 19, más la gente que va a trabajar, por lo que en las horas pico se hace muy difícil cruzar por ahí”.

No obstante, las dificultades en la circulación vehicular de El Molino no se agotan allí. Hay vecinos que proponen poner reductores de velocidad en la esquina de Uruguay y Almirante Brown, mientras que otros plantean el engorro que significa cruzar la calle Alberdi cuando uno viene por Uruguay, por lo que solicitan que se ponga un semáforo allí. “Creemos que ambas cuestiones son atendibles, así que las vamos a gestionar”, afirma Correa.

Otros temas

El Molino cuenta con todos los servicios que no presentan mayores inconvenientes.

“Por ahí no anda alguna luminaria del alumbrado público –cuenta Correa– por lo cual llamamos al 0800, allí nos atienden muy bien, pero después por ahí se demoran en darnos alguna solución. No tenemos zonas oscuras, solamente hay algunos sectores puntuales, como Alberdi entre Lilliedal y San Martín, o Edison entre Ameghino y Almafuerte, que si lo solucionaran rápido sería muy importante para la gente que anda en la calle”.

Por último, los residentes de esta zona se quejan por las dificultades que hay para la circulación en la vereda en Javier Muñiz y Ameghino: “Hay un bolsón de arena, tambores y escombros que dificultan el paso, lo que hace muy engorroso el tránsito para la gente grande que pasa por ahí. Hace mucho que venimos pidiendo que se haga una limpieza en esa esquina.