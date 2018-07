Manuel Mosca: “Vamos a defender los recursos de la Provincia”

Manuel Mosca se encuentra en la ciudad en el marco de una recorrida por la provincia con visitas, además de nuestra ciudad, a las localidades de Alberti, Bragado y Los Toldos, pertenecientes a la Cuarta Sección electoral acompañado por los diputados Mauricio Vivani, Jorge Silvestre, Laura Ricchini, Vanesa Zúccari y Oscar Sánchez, además de la Senadora Felicitas Beccar Varela.

En Junín, el legislador visitó los estudios de TeleJunín y se refirió a distintas cuestiones de la gestión.

-¿Están recorriendo la provincia, sabemos que estuvo en otros distritos?

-Si, estamos recorriendo, tratando de estar cerca de los vecinos, escuchando, sabiendo cuáles son las inquietudes y resaltando junto a los intendentes todas las obras que estamos ejecutando en cada rincón de la provincia, que tanto para María Eugenia (Vidal) como para nosotros son tan importantes para mejorarle la calidad de vida a la gente.

-La agenda hoy incluye la visita al relleno sanitario.

-Hoy con el resto de los legisladores de la Cuarta Sección electoral visitaremos el relleno sanitario realizado con el aporte de la provincia como muchas obras de cloacas, de asfalto, de hábitat, viviendas y sobre todo obras que fueron muy importantes y emblemáticas, históricas para Junín, como la Circunvalación que hemos recorrido cada vez que hemos venido a la ciudad y que vamos a seguir recorriendo porque sabemos que es muy importante este compromiso que tiene Maria Eugenia de, "obra que arranca, obra que se termina". Cada vez que estemos en Junín vamos a tratar de monitorear el avance de esas obras.

-El proyecto presentado desde la provincia de Córdoba para que las empresas Aysa, Edenor, Edesur pasen a la provincia de Buenos Aires, sería perjudicial...

-Así como María Eugenia se puso al frente del reclamo para recuperar el Fondo del Conurbano, que durante muchos años nos fueron quitando injustamente, ahora vuelve a ponerse a la cabeza junto a casi toda la política de la provincia, con mucha solidaridad, teniendo la convicción de que hay que defender los recursos, que no nos pueden volver a discriminar traspasándonos responsabilidades sin los recursos. Esto tiene que ver con algunas iniciativas de gobernadores del peronismo del interior, de provincias del interior que una vez más le quieren poner la responsabilidad a la provincia del ordenamiento económico, que es muy necesario y que durante muchos años viene arrastrando la Argentina y en ese punto nosotros queremos seguir soñando, seguir haciendo obras, porque estamos convencidos de que le mejoramos la vida a la gente y por eso estamos muy ocupados en estos días por defender esos recursos que son de los bonaerenses, después de dos años y medio donde hemos podido ver las obras que durante años no se hacían en la provincia y queremos defender eso porque queremos seguir en el mismo camino.

-¿Por qué cree que surge esta iniciativa?

-Ha llegado la hora de poner la verdad sobre la mesa en Argentina, estamos en un bache, donde tenemos dificultades y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por resolver el déficit fiscal. Nuestro país gasta más de lo que tiene, más de lo que recauda y por eso cuesta que baje la inflación en menos tiempo, y por eso se ve un parate en la actividad y como lo queremos resolver y la iniciativa que tiene Mauricio Macri como presidente es poder salir rápidamente de este bache para seguir por el camino de crecimiento, de generación de empleo y reducción de la pobreza es que todos tenemos que hacer el sacrificio para buscar la convergencia fiscal y lograr estabilidad macroeconómica.

-Hay quienes consideran que la Cámara de Diputados sesiona poco..

-Nosotros planteamos la discusión desde otro lugar. Siempre digo que conmigo no tienen que contar para hacer sesiones para la estadística. Las comisiones funcionan como nunca antes, los debates se están dando como nunca antes. De diciembre a esta parte hemos sesionado en promedio una vez por mes, salvo cuando hay receso, y hemos votado leyes muy importantes.

Eliminamos la jubilación de privilegio de legisladores y gobernadora y vicegobernador, nos autoexigimos a presentar la declaración jurada de bienes y hemos votado leyes muy importantes en el marco de la reforma judicial.

-Sobre el aborto, aún pendiente en la Cámara de Senadores, Gladys González, su esposa ha manifestado votar a favor, aunque su posición personal sea en contra. ¿Esto tiene que ver con el posicionamiento a nivel nacional?

-Estamos muy contentos con una decisión muy valiente del presidente Macri de haber habilitado un debate que durante años Cristina Fernández de Kirchner reprimió. Hay libertad absoluta para que la democracia funcione a pleno.

Gladys ha tomado la decisión individualísima de no penalizar el aborto y en ese punto ha propuestao algunas modificaciones, que si son aceptadas va a generar que vuelva y mejore la ley en Diputados y si no, igualmente va a acompañar la legalización, en una decisión que es muy personal y que entiendo que apunta a generar igualdad entre las mujeres que tienen las posibilidades de practicarse un aborto seguro y aquellas que no la tienen y hoy ponen en riesgo su vida.

-Esto implica recursos a las provincias, a los municipios, si se implementa la ley, que probablemente sea aprobada.

-Absolutamente, pero ojalá cuando este debate y esta ley se haya saldado podamos poner mucha energía en la prevención y la educación sexual, en informar y formar mejor a los jóvenes, sobre todo aquellos que son víctimas hoy de embarazos no deseados, embarazos adolescentes, y ojalá podamos generar un cambio cultural que nos genere la posibilidad de bajar la tasa de aborto, porque en definitiva, cuando el aborto llega es que fracasamos todos. El debate es trascendente para la sociedad Argentina.