Tamarit: “Tenemos la responsabilidad de la inclusión, pero también de la calidad”

Con la conferencia sobre inmunotrasplantología en la búsqueda de soluciones a los problemas en los trasplantes de órganos sólidos, comenzó el Primer Congreso Multidisciplinario de la Unnoba, ayer, que se extenderá hasta el 21 de abril bajo el lema “Ciencia, innovación y sociedad, camino al centenario de la Reforma Universitaria”.

Participan múltiples disciplinas científicas: ciencias agrarias, de los alimentos, de la salud, del ambiente, económicas y jurídicas, además de diseño, genética, ingenierías, informática.

Las distintas actividades previstas se desarrollan en el Edificio “Presidente Raúl Alfonsín”, Sarmiento 1169, Junín.

Carolina Cristina, secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia, exhortó a los estudiantes a disfrutar y aprovechar cada una de las actividades del Congreso, antes de dar inicio a la conferencia inaugural del doctor Eduardo Chuluyán.

El programa del congreso incluye conferencias, simposios, sesiones de presentaciones orales y de pósteres y también talleres.

El objetivo del encuentro es promover la investigación científica y la vinculación tecnológica en la Unnoba y el noroeste bonaerense. En esta línea, la red de Universidades bonaerenses, Runbo, tendrá presencia con su reunión de Rectores como así también de secretarios de Ciencia y Técnica y Vinculación Tecnológica. Asimismo, otras redes y agrupaciones de las que participa Unnoba contarán con espacios de presentaciones y debates.

El Congreso ya tiene más de 1300 inscriptos, número que se irá incrementando a lo largo de las tres jornadas.

El sitio oficial del congreso es http://congresomultidisciplinario.unnoba.edu.ar. Correo: congresomultidisciplinario@unnoba.edu.ar

Apertura

La ceremonia oficial de apertura del I Congreso Multidisciplinario de la Unnoba se llevó a cabo ayer, desde las 17, en el Auditorio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, del edificio Presidente Raúl R Alfonsín, Sarmiento 1169, Junín.

El acto fue presidido por el rector Guillermo Tamarit y lo acompañaron la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Elustondo; el secretario de Articulación Científico Tecnológica de la Nación, Agustín Campero; rectores de universidades de todo el país, autoridades nacionales, provinciales y municipales.

“Lo que enmarca esto es el centenario de la reforma universitaria, no solo voy a señalar dos hechos que me tocaron muy directamente, y que sin dudas marcaron mi vida universitaria y profesional, como la de casi todos los de nuestra generación. En primer lugar, la decisión del presidente Raúl Alfonsín al haber resuelto, en 1983, recuperar las universidades públicas argentinas de la dictadura militar a partir de los principios de la reforma universitaria; podría haber sido de muy distintas maneras, el presidente Alfonsín decidió que sea a partir de ese conjunto de valores, que sin lugar a dudas son virtuosos, de hecho hoy las universidades argentinas están organizadas bajo esos principios. Y hacer un homenaje a Luis Lima, el guardasellos de la Universidad, que fue reformista cuando no era fácil serlo”, afirmó el rector Tamarit.

Y agregó: “¿Qué condiciones tienen las universidades latinoamericanas? Las universidades latinoamericanas están signadas por la desigualdad, a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos, dentro y fuera de la universidad, todavía llegan los mismos sectores sociales a la universidad, todavía se gradúan los mismos sectores sociales y todavía las mejores oportunidades las tienen los mismos sectores sociales, y no estamos encontramos respuestas adecuadas, solo por nombrar nuestro país, donde convivimos con el 25 ó 30 por ciento de pobres, y la Universidad tiene que plantearse cuál es el aporte que va a realizar para romper esta cuestión, que es sin dudas el mayor flagelo con el que convive la sociedad argentina y latinoamericana. Tenemos la responsabilidad de la inclusión, pero también de que la permanencia y el egreso sean de calidad”.