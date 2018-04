Armani se reunirá con Sampaoli para ir a Rusia

Franco Armani, pese a que optó por aislarse después de su gran actuación frente a Racing y alejarse de los medios de comunicación durante los dos días libres que tuvo el plantel, sabe que su nombre está en el centro de la escena. Y para eso eligió llegar a Núñez: además de cumplir un sueño, ganó visibilidad de cara a uno de sus grandes anhelos, jugar el Mundial para la Selección argentina.

Aunque la tarea es difícil con tres arqueros que parecen definidos (Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero), Armani aún no pierde las esperanzas y en los próximos días tendrá una reunión con Jorge Sampaoli en el predio de Ezeiza. El técnico del seleccionado nacional charlará con los jugadores del medio local que sigue de cerca: lo hará además con Enzo Pérez, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos y Lautaro Martínez.

“Yo no tuve ninguna comunicación con Sampaoli, ojalá llegue esa oportunidad de poder ser llamado, de tener una charla con el técnico de la Selección. Sería una alegría muy grande, que se interesen en vos es muy gratificante”, destacó Armani, quien desconocía la novedad y se enteró de la situación ante la consulta de los periodistas.

“Estos días los viví con tranquilidad. Valoro y agradezco las palabras de mi compañeros y la gente, de todos los que quieran que tenga una posibilidad en la Selección. Hay que seguir trabajando y esforzándome día a día, como lo vengo haciendo. Lo tomo con frialdad, los pies sobre la tierra y mi cabeza en River”, comentó el arquero de 31 años.

Y agregó: “Vengo durante todos estos años mostrando un buen nivel, esforzándome día a día para no bajar los brazos y seguir de la misma manera. Eso sí, hoy en día, trabajo un poco más en lo que me hace falta, en lo que tengo que corregir para ser un arquero completo. Eso quiero: seguir puliéndome para llegar a la Selección”.

Una de las frases de cabeceras de Armani es “seguir trabajando”.

Luego de más de siete años en Atlético Nacional, club en el que es ídolo y máximo ganador con 13 títulos, llegó a River para jugar en primera división de la Argentina (solo lo había hecho con Ferro y Deportivo Merlo en el ascenso), ganar visibilización y cumplir dos sueños: ser campeón con el equipo por el que siempre hizo fuerza desde chico y tener un lugar en Rusia 2018.

“Jugar el Mundial es mi sueño, lucho día a día para conseguirlo. A cualquier jugador que le preguntes, quiere estar en la selección. Tengo que seguir en un buen nivel para estar ahí”, sostuvo.