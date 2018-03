Llaman a vacunar a perros y gatos para prevenir casos de rabia

Ante la aparición de un murciélago infectado, las autoridades de la dirección de Zoonosis municipal llamaron a los vecinos a vacunar tanto a perros como a gatos. Este miércoles se realizará un "control de foco" en la zona céntrica. Personal de zoonosis estará debidamente identificado con su credencial y su DNI.

Como se viene informando en reiteradas oportunidades, respecto a los casos detectados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y a los efectos de prevenir, las autoridades de la dirección de Zoonosis municipal llamaron, una vez más a los vecinos, a vacunar a perros y gatos para prevenir casos de rabia.

El llamado surge a partir de la aparición de un murciélago infectado en una vivienda ubicada en cercanías de calle Belgrano e Hipólito Yrigoyen, en cuya zona se realizará este miércoles un "control de foco".

"Nos dirigimos a toda la comunidad, a raíz de la aparición en nuestro medio de un murciélago que ha sido detectado el jueves de la semana pasada y fue remitido a la ciudad de Avellaneda, donde está el laboratorio que nos da los resultados de los análisis, que han dado positivo", afirmó el director General de Bromatología y Zoonosis municipal, Julio Ferrero.

"Más allá de la implicancia de una enfermedad, diría que es bastante común que tengamos este tipo de murciélagos. El tema es tener la precaución de no tomar contacto con ellos", agregó.

Por su parte, la directora de Zoonosis, Agustina Cacheiro, explicó: "Los murciélagos son mamíferos nocturnos, por lo tanto, verlos de día siempre es una señal de alarma, lo cual no significa que todos los murciélagos que veamos de día o muertos se hayan muerto por rabia. En este caso, concurrimos a una vivienda en la que se encontró un murciélago que todavía estaba vivo, con un movimiento errático y, una vez remitido a Avellaneda, confirmamos que dio positivo".

"La idea no es que la gente se alarme, ni asustar, pero sí es importante informar que se puede prevenir vacunando a perros y gatos, a partir de los tres meses de edad. La vacuna tiene una duración de un año, por lo tanto si tienen la vacuna vencida ya hay que volver a vacunarlos", agregó y recordó que en la campaña que está vigente, desde la dirección de Zoonosis del gobierno de Junín, ya se vacunaron más de 2.500 animales; cuando desde el año pasado se recorrió los distintos barrios de nuestra ciudad.

"Lo que vamos a hacer este miércoles, a partir de las 8 hs de la mañana, es un control de foco, es decir, ante la aparición de un murciélago positivo, vamos a vacunar casa por casa en un radio de 200 metros alrededor de la vivienda en la que se encontró, que está ubicada en cercanías de Belgrano e Hipólito Yrigoyen", dijo Cacheiro. El personal estará debidamente identificado con su credencial y DNI, por lo tanto se le pide al vecinos no dejar pasar a nadie si no posee la identificación correspondiente

"Lo importante es que, ante la aparición de un murciélago muerto o que esté volando de día, los vecinos se comuniquen al centro de Zoonosis, al 154622097, y no tomen contacto con el animal", enfatizó la funcionaria.

La vacuna es gratuita, así que les pedimos a los vecinos que vacunen a todos los gatos y perros, salgan o no al exterior, porque la única manera de prevenir la enfermedad es vacunando”, dijo Cacheiro.