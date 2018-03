El gobierno y los docentes retoman la negociación

El gobierno bonaerense y los gremios docentes mantendrán el miércoles una nueva reunión de la mesa paritaria provincial, en la que se buscará destrabar el conflicto que llevó un paro por 48 horas en el inicio del ciclo lectivo.

Si bien no hay nuevas medidas de fuerza anunciadas, del encuentro entre gremios docentes y funcionarios que comenzará a las 14 en el Ministerio de Economía provincial, dependerá la decisión de los gremios en torno a continuar negociando con los chicos en el aula o tomar medidas más severas.

En los encuentros pasados, los sindicatos docentes habían rechazado la propuesta de un 15% de aumento salarial, distribuido en tres cuotas, sin cláusula gatillo y con un plus por presentismo.

El viernes último, poco después de conocerse el día y la fecha de la próxima reunión paritaria, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó en rueda de prensa que el Gobierno bonaerense quiere "imponer una baja de salario".

“Quieren imponernos una baja de salario, un acuerdo que no va a llegar nunca porque nosotros no vamos a firmar. No lo hemos hecho ni tampoco lo haremos. Ni el Suteba ni ninguno de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense", sostuvo.