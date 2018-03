Con el cierre de Ferrobaires, los pueblos quedan olvidados y hay varios despidos

Tras el Decreto 1.100 publicado el 22 de enero, el jueves cerró la empresa provincial Ferrobaires y fue traspasada a la órbita de Nación. Si bien habían informado que los trabajadores también iban a ser transferidos a Sofse, cabe destacar que ya fueron notificados 1.300 empleados que finalizarán sus vínculos laborales.

De la totalidad de los trabajadores, muchos serán trasladados a Trenes Argentinos, pero otros tantos quedaron en el camino.

En lo que respecta a Junín, los ferroviarios recibieron un ofrecimiento del 20% más sobre la indemnización, a cambio de dejar los puestos laborales. Además, el miércoles último llegaron a nuestra ciudad varios telegramas de despido que fueron desestimados por la intervención de la Unión Ferroviaria.

Más allá de que Ferrobaires dejó de circular en junio de 2016 por un accidente en Rawson, ese servicio fue suplantado por las nuevas formaciones chinas de la empresa estatal Trenes Argentinos que por el derrumbe de puentes ferroviarios y los estragos que causaron las inundaciones, ya no llegan a pueblos y ciudades importantes como Bragado desde donde se bifurcan dos vías hacia Santa Rosa y General Pico (La Pampa) con paradas intermedias dentro del territorio bonaerense.

Se puede decir que la realidad actual refleja que estos nuevos ferrocarriles que comenzaron a circular en 2015 intentan imitar el recorrido de la ex compañía bonaerense, ya que no se detienen por ejemplo en estaciones intermedias como O’Higgins, Cucha Cucha y Rivas donde, con el antiguo servicio, bajaban y descendían pasajeros.

En toda la provincia de Buenos Aires hay 104 localidades que quedaron desconectadas y aisladas.

“Con todo el personal adentro”

“Nosotros lo que siempre pedimos fue que Ferrobaires pase a la órbita nacional con todo el personal adentro y no como quiere hacer esta gente ahora”, informó a Democracia el secretario de la Unión Ferroviaria Junín, José García.

Desde que se conoció el traspaso, se abrió en la empresa un programa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que totalizarían, junto a los trabajadores a los que les llegaron los telegramas de despido, unos 1300 puestos de trabajo, según datos de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles (Apdfa).

“Acá en nuestra ciudad los trabajadores no han aceptado la propuesta de retirarse a cambio de una indemnización con 20% más. Además, el miércoles pasado llegaron unos telegramas de despidos que los tratamos y fueron desestimados por el arreglo que teníamos”, expresó García.

“La Unión Ferroviaria tiene la responsabilidad de seguir trabajando por los compañeros y vamos a ir atendiendo a cada caso como hicimos ahora que revertimos tres casos de despidos que lo estamos trabajando con los directivos a nivel nacional”, confirmó.

“Hay muchas localidades donde no está circulando el tren y es más complicado como Bragado. En Alberti hay un puente que hay que reestructurarlo para que pueda volver el servicio a las localidades del interior”, explicó García.

“Una vez hechas las obras, en el caso que no haya formaciones nuevas, hay que ver la posibilidad de las reparaciones de los vagones de la ex Ferrobaires porque hay algunos que quedaron deshabilitados por la CNRT”, advirtió.

“La Unión, lo que siempre pidió es el restablecimiento de los ramales y que se invirtiera en obras para la recuperación de los puentes y vías que no permiten la circulación. Hay muchos pueblos que quedan a la deriva por la falta del servicio. Si quieren seguir con gente desempleada y no apostar al tren, es una mala decisión política”, sostuvo.

La Picasa

“En La Picasa está bajando el agua y hay que ver si puede volver a pasar el tren chino en una zona donde muchos pueblos han quedado aislados entre Junín y Rufino. A fines de abril podrían comenzar a circular los vehículos y nosotros tenemos que tener la seguridad para poder circular por ese tramo, ya sea un tren de cargas o pasajeros”, subrayó el secretario.

“Actualmente los de carga llegan a Saforcada, donde desvían y toma otro ramal hacia Venado Tuerto y de ahí a Rufino para luego seguir hasta Mendoza”, finalizó.