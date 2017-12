Proponen que el descuento de tasas al campo sea también para nuestra ciudad

Concejales del Frente Renovador se manifestaron conformes con los logros que alcanzó el sector agropecuario pero pidieron que el descuento del 4% para los que están al día se extienda al resto de las tasas que pagan los vecinos que no tiene campo.

La concejal Natalia Donati expresó que “nos parece muy bien que el Departamento Ejecutivo escuche a alguien y acepte algunos pedidos, como sucedió con las entidades agropecuarias, aunque no hayan reducido el excesivo aumento de la tasa de red vial que llega al 28%”.

“También es injusto que si todas las tasas van a aumentar en los mismos porcentajes, los beneficios sean para un sólo sector. Por eso, creemos que el intendente Petrecca tendría que hacer extensivo a todas las tasas el nuevo descuento del 4% para aquellos vecinos que están al día con el pago de sus impuestos”, afirmó Donati.

En este mismo sentido se manifestó la presidente del bloque de concejales, Carolina Echeverría, quien dijo que “el Municipio tiene que ser equitativo con los ciudadanos, por eso creemos que todos los vecinos, tengan campo o no, deben acceder a los mismos descuentos. No se debe tratar de quien puede ejercer más presión, sino de igualdad entre los juninenses”.

Asimismo, Echeverría se mostró preocupada respecto de la compra de dos máquinas motoniveladoras para incorporar al mantenimiento de la red vial, de acuerdo a lo informado por el municipio y las entidades agropecuarias. La concejal dijo que “en el proyecto de presupuesto ya está incluida la compra de una motoniveladora, por lo tanto, se debería ser más específico en este tema. Es decir, se comprarán dos motoniveladoras en total, o se comprarán dos motoniveladoras además de la que está presupuestada. Porque no es lo mismo dos que tres”.